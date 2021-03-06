Facebook'a, çalışanlara ve adaylara ırkçı yaklaşımı sebebiyle dava açıldı
Sosyal medya platformu Facebook'a işe alımlarda ve çalışanlarını terfi etme konusunda ırkçılık yaptığı iddiasıyla ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) tarafından soruşturma başlatıldı.
Söz konusu soruşturma, Facebook’a iş başvurusu yapıp reddedilen adaylardan ve şirkette görev yapmakta olan siyahi çalışan Oscar Veneszee Jr. adlı yöneticinin başvurusu üzerine başlatıldı.
Facebook'a iş başvurusunda bulunan 3 avukat ve bünyesinde çalışmakta olan bir yönetici Amerikan medyasına açıklama yaptı. Grubun avukatı Peter Romer-Friedman yapmış olduğu açıklamada, EEOC’in Facebook’a işe alım ve çalışanları terfi etmede ırkçı bir tutum sergilediği sebebiyle soruşturma açtığını belirtti.
TARAFLARDAN BİLGİLENDİRME BELGESİ ALINDI
Oscar Veneszee'yi ve diğer 3 avukat iş adayını temsil eden Peter Romer-Friedman yaptığı açıklamada, EEOC’nin geçen ağustos ayında Facebook’a araştırmacılar getirdiğini ve son 4 ayda her iki taraftan da ayrıntılı bilgilendirme belgeleri aldığını belirtti.
TAVSİYE ETTİKLERİ ADAY İŞE ALINIRSA 5 BİN DOLAR BONUS
Davacı tarafın avukatı olan ROmer-Friedman açıklaması, sosyal medya devi olan Facebook'un işe alım politikasının, eğer tavsiye ettikleri bir aday işe alınırsa 5 bin dolara kadar bonus verdiği şeklinde. Böylece şirkete yönlendirilen çalışma adaylarının, siyahi profesyonellerin aleyhine olacak şekilde olduğu ve şirkette çalışmakta olan mevcut çalışan yapısını yansıtma eğiliminde olduğunu öne sürülüyor.