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  3. Facebook'un kurucusu Mark Zuckenberg servetine servet kattı!

Facebook'un kurucusu Mark Zuckenberg servetine servet kattı!

Sosyal medya devi Facebook, geçmtiğimiz günlerde Tiktok'a rakip bir uygulama yayınlamıştı. Şirketin hisselerinin değer kazanmasıyla birlikte, Mark Zuckerberg'in kişisel serveti 100 milyar doları aştı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckenberg servetine servet kattı!

Sosyal medyanın lideri Facebook Çarşamba günü TikTok'a rakip olacak bir uygulama duyurmuştu. Facebook'un sahibi olduğu Instagram üzerinden kullanılabilecek Reels'in tanıtılmasının ardından şirketin hisseleri Perşembe günü yüzde altı oranında arttı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckenberg servetine servet kattı!

Zuckerberg'in Facebook'ta yüzde 13 hissesi var. Mark Zuckerberg, hisselerinin değer kazanmasıyla Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in ardından serveti 100 milyar doları aşan zenginler arasında yer aldı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckenberg servetine servet kattı!

SERVETİNE 22 MİLYAR DOLAR EKLEDİ

Koronavirüs salgını sırasında dünya genelinde insanların internet üzerinden alışveriş ve sosyalleşmeye yönelmesi ile daha fazla online içerik izlemesi, Facebook, Amazon, Apple ve Google gibi şirketler kârlarını büyük oranda artırmıştı.

Bloomberg'e göre Zuckerberg'in kişisel serveti bu yıl 22 milyar dolar arttı.

Dünyanın en zengin kişisi Bezos'un servetinin ise 75 milyar dolar arttığı söylentiler arasında yer aldı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckenberg servetine servet kattı!

Kübra Kaçmaz
Editör


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