Facebook'un yeni özelliği, Messenger Rooms nedir ve nasıl kullanılır?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle öğrenciler ve çalışanlar görüşmelerini internet ortamından yürütmeye devam ediyorlar. Bu konuda çeşitli amiral gemilerine büyük rol düşerken, en önemli ve kritik adımlardan birini ise Facebook attı. Kullanıcıya bu süreçte görüntülü konuşma imkanı sunan Messenger Rooms özelliğini duyurdular ve en yakın takipçileri olan Zoom uygulamasına önemli bir rakip oldular. Peki, Messenger Rooms nedir ve nasıl kullanılır? İşte tüm ayrıntılar...

MESSENGER ROOMS NEDİR?

Messenger Rooms, insanların paylaşılabilir görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşlarıyla, aileleriyle ya da kendileriyle aynı ilgi alanlarına sahip kişilerle online etkinlikler üzerinden bir araya gelmelerini ve Messenger ya da Facebook üzerinden odalar oluşturarak istedikleri kişileri katılmaları için davet etmelerini sağlıyor.

Bu konuşmalara davet edilen kişilerin bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmaları gerekmiyor.

Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerinde zaman sınırlaması da olmuyor ve sohbet linklerini oluşturan kişiler bu linkleri haber kaynaklarında, üye oldukları gruplarda ve etkinlik sayfalarında paylaşabiliyor.

Sohbet linkini oluşturan kişiler kimlerin bu sohbetlere katılabileceğini belirleyebiliyorlar ve sohbete daha fazla kişinin katılmasını istemedikleri takdirde katılımı kapatabiliyorlar.

Davet edilen kişiler hiçbir uygulama indirmeden telefondan veya bilgisayar üzerinden sohbete katılabiliyorlar. Messenger uygulaması olanlar ise arka planlar ve farklı efektler başta olmak üzere birçok AR filtresine erişebiliyorlar.

UYGULAMA NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Uygulama an itibariyle kullanıma açık durumdadır.

Facebook, Instagram Direct ve WhatsApp uygulamalarına da Rooms özelliğini getirdi.

MESSENGER ROOMS NASIL KULLANILIR?

Facebook hesabıyla toplu arkadaşlarınızı ekleyebiliyor ve toplu davet gönderebiliyorsunuz.

Düz bir arka plan kullanmak istemeyenler için seçim hakkı. Videoya renkli filtre eklemek için 14 kamera filtresi. Zaman sınırlaması olmadan sohbet yapma. 50 Kişiyle görüntülü görüşme. Ailenizle ve arkadaşlarınız ile toplu halde görüşmek için özel bir oda oluşturma imkanı sunuluyor.

Oda oluşturuyorsunuz ve sonrasında video görüşmesine katılım daveti gönderiyorsunuz. Oda daveti aldığınızda, ister telefonla ve isterseniz bilgisayardan bu daveti kabul edebiliyorsunuz. Görüşme için gereksinimler de bir şey indirmeniz gerekmediği söyleniyor. Uygulamanın olması yeterli ve AR efekleri, 360 arka plan gibi önemli yenilikler bulunuyor.

Facebook Messenger Rooms indirme işlemi için bazı ülkelerin mağazalarında hemen yayınlanmayabilir. Örnek önce iOS yani iPhone için yayınlandı ve kısa süre sonra Android cihazlara da geliyor.

FACEBOOK'TAN GİZLİLİK GÜVENCESİ

Facebook, Messenger Rooms'daki konuşmaların kesinlikle kaydedilmeyeceğini ve dinlenmeyeceğini söylüyor.

Messenger Rooms bu süreçte aslında yeni bir uygulama olarak değil, 4 yıl önce Avustralya ve Kanada pilot ülke seçilerek denemeler yapılan bir uygulama. Ancak o zamanki Messenger Rooms, görüntülü konuşmayı desteklemiyordu.