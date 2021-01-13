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  3. Faciadan dönüldü! Bağdat Caddesi'nde ağaç şiddetli yağış nedeniyle yola devrildi!

Faciadan dönüldü! Bağdat Caddesi'nde ağaç şiddetli yağış nedeniyle yola devrildi!

İstanbul'da dün etkili olan aşırı yağış nedeniyle Bağdat Caddesinde rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi.

Faciadan dönüldü! Bağdat Caddesi'nde ağaç şiddetli yağış nedeniyle yola devrildi!

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde sabah saatlerinde etkisini giderek arttıran aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle bir ağaç yolun ortasına devrildi.

Şans eseri herhangi bir otomobilin üzerine düşmeyen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı.

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. Kadıköy’ün yoğun caddelerinden olan Bağdat Caddesi’nde büyük bir ağaç yolun ortasına devrildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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