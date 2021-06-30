Maraşlı hayranlarını üzen haber dizinin başrol oyuncusundan geldi! Burak Deniz final için tarih verdi12 dev adam ilk maçında galip! Uruguay'ı devirdilerEURO 2020 çeyrek final: İsviçre - İspanya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?RTÜK üyesi Mehmet Daniş Kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında?Facianın eşiğinden dönüldü! Bartın Devlet Hastanesinde korkutan yangınAk Parti ve MHP RTÜK'ün yeni üyeleri belli olduKanserle mücadele ediyordu! Şarkıcı Şimal müjdeli haberi sevenleriyle paylaştıEURO 2020 çeyrek final: Belçika - İtalya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Kurşunlar havada uçuştu, ortalık savaş alanına döndü! Diyarbakır'da silahlı çatışma:2 ölü, 15 yaralıBilim Kurulu'ndan normalleşme öncesi son toplantı: İşte masadaki konular!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Facianın eşiğinden dönüldü! Bartın Devlet Hastanesinde korkutan yangın

Facianın eşiğinden dönüldü! Bartın Devlet Hastanesinde korkutan yangın

Bartın Devlet Hastanesinin genel cerrahi servisinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Hastane personeli tarafından alevlere müdahale edilirken, katta bulunan hastalar odalardan tahliye edildi. Yangının kısa sürede söndürülmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Facianın eşiğinden dönüldü! Bartın Devlet Hastanesinde korkutan yangın

Bartın Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Hastanenin genel cerrahi servisinde çıkan yangın, hastane personelince söndürüldü.

HASTALAR BAŞKA KATLARA NAKLEDİLDİ

Bartın Devlet Hastanesinin üçüncü katında bulunan genel cerrahi servisinden dumanlar çıktığını gören hastane personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği hastanede, kısa sürede dumanların kapladığı servisteki hastalar başka katlardaki odalara nakledildi.

HASTA YAKINLARI DUMANDAN ETKİLENDİ

Bazı hasta yakınlarının da dumandan etkilenen hastalarını hastane bahçesine çıkardığı görüldü. Yangın hastanenin güvenlik görevlileri tarafından yangın tüpüyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede, yangının hasta odasında bulunan toplu priz ünitesinin bulunduğu bölümden çıktığı öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Facianın eşiğinden dönüldü! Bartın Devlet Hastanesinde korkutan yangın

Facianın eşiğinden dönüldü! Bartın Devlet Hastanesinde korkutan yangın

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT