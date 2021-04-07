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  3. Fadime Aslan kimdir, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti?

Fadime Aslan kimdir, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti?

Manisa'da gelini ve torunlarıyla aynı evde yaşayan 88 yaşındaki Fadime Aslan hayatını kaybettikten sonra ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü. Fadime Aslan'ın gelinlerinden şiddet görürken çekilen görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Videoyu çeken diğer gelin ise Müge Anlı'ya katılarak Fadime Aslan'ın cinayete kurban gittiğini iddia etti. Peki Fadime Aslan kimdir, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti?

Manisa'nın Selendi ilçesindeki Rahmanlar Mahallesi'nde oğlu ve oğlunun ailesiyle yaşayan Fadime Aslan 11 Mart tarihinde hayatını kaybetti.  Yaşlı kadının son 6 aydır yaşa bağlı sağlık sorunları yaşadığı, yürüme ve görme güçlüğü yetisini neredeyse tamamen kaybettiği biliniyor. Arslan'ın cenazesi, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Fadime Aslan'ın ölümünü şüpheli bulan bazı yakınları soluğu Müge Anlı'da aldı. Peki Fadime Aslan kimdir, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti?

FADİME ASLAN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

9 çocuk sahibi Fadime Aslan'ın 88 yaşında olduğu biliniyor. Ölümü şüpheli bulunan yaşlı kadının ailesinden biri tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.

Fadime Aslan kimdir, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti?

 

MÜGE ANLI  FADİME ASLAN CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

25 torun sahibi Fadime Aslan öldükten sonra ölümü Müge Anlı'ya konu oldu. Küçük gelin, Fadime Aslan evinde büyük gelinden şiddet görürken o anları gizlice kayda aldı. Aslan öldükten sonra da Müge Anlı'ya katılarak Aslan'ın cinayete kurban gittiğini iddia etti. 

Fadime Aslan kimdir, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti?

Küçük gelinin görüntüleri yaymasının ardından şiddet uygulayan büyük gelin gözaltına aldı. Gelin ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip, "Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.

Fadime Aslan kimdir, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti?

Dayakçı gelin ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da Arslan'ın mezarı açıldı ve cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Fadime Aslan kimdir, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti?

Öte yandan küçük gelinin ölen kadının kıyafetlerini giyip dans ettiği videosu da ortaya çıktı. Müge Anlı'ya yayınlanan görüntülerin ardından gelin kıyafetlerin kendisine zorla giydirildiğini iddia etti. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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