Manisa'nın Selendi ilçesindeki Rahmanlar Mahallesi'nde oğlu ve oğlunun ailesiyle yaşayan Fadime Aslan 11 Mart tarihinde hayatını kaybetti. Yaşlı kadının son 6 aydır yaşa bağlı sağlık sorunları yaşadığı, yürüme ve görme güçlüğü yetisini neredeyse tamamen kaybettiği biliniyor. Arslan'ın cenazesi, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Fadime Aslan'ın ölümünü şüpheli bulan bazı yakınları soluğu Müge Anlı'da aldı. Peki Fadime Aslan kimdir, neden öldü? Müge Anlı Fadime Aslan cinayete mi kurban gitti?

FADİME ASLAN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

9 çocuk sahibi Fadime Aslan'ın 88 yaşında olduğu biliniyor. Ölümü şüpheli bulunan yaşlı kadının ailesinden biri tarafından öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor.

MÜGE ANLI FADİME ASLAN CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

25 torun sahibi Fadime Aslan öldükten sonra ölümü Müge Anlı'ya konu oldu. Küçük gelin, Fadime Aslan evinde büyük gelinden şiddet görürken o anları gizlice kayda aldı. Aslan öldükten sonra da Müge Anlı'ya katılarak Aslan'ın cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Küçük gelinin görüntüleri yaymasının ardından şiddet uygulayan büyük gelin gözaltına aldı. Gelin ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip, "Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.

Dayakçı gelin ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da Arslan'ın mezarı açıldı ve cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan küçük gelinin ölen kadının kıyafetlerini giyip dans ettiği videosu da ortaya çıktı. Müge Anlı'ya yayınlanan görüntülerin ardından gelin kıyafetlerin kendisine zorla giydirildiğini iddia etti.