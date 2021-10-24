Fagosit ne demek, TDK'ya göre Fagosit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fagosit ne demek? Fagosit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fagosit kelimesi. Peki fagosit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fagosit nedir, fagosit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FAGOSİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fagosit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fagosit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fagosit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yutar hücre

