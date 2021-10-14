Fagositoz ne demek, TDK'ya göre Fagositoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fagositoz ne demek? Fagositoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fagositoz kelimesi. Peki fagositoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fagositoz nedir, fagositoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FAGOSİTOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fagositoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fagositoz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre fagositoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hücre yutarlığı

