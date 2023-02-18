Fahiş fiyatlar sonrası harekete geçildi! İçişleri Bakanlığı depremzedeler için nakliye ücret tarifesini belirledi

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere Eşya Taşıma Tarifeleri konulu genelge gönderildi. Genelgeyle afet bölgesindeki nakliye ücretleri en fazla yüzde 15 oranında artırılacak veya azaltılacak.

Melahat Ersoy
Editör
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Fahiş fiyatlar sonrası harekete geçildi! İçişleri Bakanlığı depremzedeler için nakliye ücret tarifesini belirledi

Deprem bölgesindeki eşyalarını afet bölgesinden taşımak isteyen afetzedelerden fahiş miktarlarda taşıma ücretleri istendi. Bu konuda yapılan şikayetler sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucu nakliye firmalarının taşıma ücretlerini yeniden belirledi.

Fahiş fiyatlar sonrası harekete geçildi! İçişleri Bakanlığı depremzedeler için nakliye ücret tarifesini belirledi

Nakliye firmaları piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak.

GENELGE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada açıklamada, “Bakanlık asrın felaketinin yaşandığı afet bölgelerinden taşınmak isteyen afetzedeler için harekete geçti. Bakanlık oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yaptığı istişareler sonucu valiliklere Afet Bölgelerinde Eşya Taşıma Tarifeleri konulu genelge gönderdi. Genelge ile afet bölgelerinden ev taşıma ücretlerinin nasıl hesaplanacağı belirlendi" dedi.

Fahiş fiyatlar sonrası harekete geçildi! İçişleri Bakanlığı depremzedeler için nakliye ücret tarifesini belirledi

NAKLİYE ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Nakliye ücretlerine yer verilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre, 4+1’e kadar ev için evden eve eşya taşıma bedeli piyasa koşullarında; şehir içi (25 kilometre dahil) evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil azami 6.000 TL, il sınırları dahilinde ilçeler arasında evden eve eşya taşıma işi, işçilik bedeli dahil azami 9.000 TL’ye gerçekleştiriliyor.

Şehirlerarası evden eve eşya taşıma işinin 6.000 TL olduğu, bu bedele azami ilave olarak (25 kilometreyi aşan kısmı için) kilometre başına 10 TL, ayrıca 1.000 TL varış noktası asansör bedeli, 2.000 TL varış noktası işçilik bedeli ve 1.000 TL şoför ücreti ekleniyor. Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde; 10’uncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1.000 TL, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli alınıyor.

Bu kapsamda; yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, valiliklere 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca normal piyasa koşullarına göre fiyat oluşumunun sağlanması için bu belirtilen tarifeler çerçevesinde yerel koşullar da dikkate alınarak fiyatların aşağı veya yukarı yönlü %15 esneklik bandında belirlenerek kamuoyuna duyurulması istendi."

Fahiş fiyatlar sonrası harekete geçildi! İçişleri Bakanlığı depremzedeler için nakliye ücret tarifesini belirledi

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