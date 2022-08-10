Fahiş fiyatların önüne geçilecek! Sıfır araç satımında 6 ay şartı!

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yapılacak olan yeni düzenlemeyle birlikte şirketler, galeriler ve rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fahiş fiyatların önüne geçilecek! Sıfır araç satımında 6 ay şartı!

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme yapılacak.

Yönetmelik hakkında konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" ifadelerini kullandı.

Fahiş fiyatların önüne geçilecek! Sıfır araç satımında 6 ay şartı!

SIFIR ARAÇ ARTIK HEMEN SATILAMAYACAK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, yeni düzenleme ile alakalı konuştu. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacar'ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini duyurdu.

Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık." diyerek güzel haberi verdi.

Fahiş fiyatların önüne geçilecek! Sıfır araç satımında 6 ay şartı!

İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getirildiğinin müjdesini veren Muş, "Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manipüle gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor." dedi.

Muş, "İkinci el sıfır diye bir i​​​​​​​lanla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.

Fahiş fiyatların önüne geçilecek! Sıfır araç satımında 6 ay şartı!​​​​​​​

Sektör temsilcisi Muhammet Ali Karataş, "Bir otomobil ne kadar fazla el değiştirirse o kadar fiyat artar. Türkiye'de her 30 kişiden bir kişi ikinci el araç ticaretine öyle ya da böyle yıl içerisinde dokunduğunu görüyoruz. Bu durum salgınla başlayan süreçte çokça meydana geldi. Sıfır araç bulunmaması sebebi ile bayilerden alınan araçların satışı, 2'nci el sıfır olarak yapıldı. Şişirilmiş fiyatlarla ikinci el araçlar sıfır araçlardan pahalıya satıldı." şeklinde konuştu.

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