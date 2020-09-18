Fahrettin Yokuş kimdir ? Kaç yaşında? Nereli? Korona mı oldu?
Fahrettin Yokuş kimdir ? Kaç yaşında? Nereli? Korona mı oldu? soruları İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un ailesiyle birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını açıklamasının ardından araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamasının ardından araştırılıyor. Bu kapsamda Fahrettin Yokuş kimdir ? Kaç yaşında? Nereli? Korona mı oldu? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...
FAHRETTİN YOKUŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Fahrettin Yokuş, Konya'nın Beyşehir ilçesinde 1958 yılında Hüseyin- Emine çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 62 yaşındadır. Müşavir; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümünü bitirdi.
Ekonomi Bakanlığında Bakan Müşavirliği, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen?de 1992-2018 yılları arasında kurucu üyelik, genel başkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.
Yokuş, evli ve 2 çocuk babasıdır.
KORONA MI OLDU?
Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuşi, ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını açıkladı. Fahrettin Yokuş açıklamasında,"Ailemle birlikte Covit-19 teşhisi ile İzole edilmiş durumdayız.Tedavimiz evimizde sürmektedir.Son hafta içersinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizi mutlu edecektir.Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.