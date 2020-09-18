İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamasının ardından araştırılıyor. Bu kapsamda Fahrettin Yokuş kimdir ? Kaç yaşında? Nereli? Korona mı oldu? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

FAHRETTİN YOKUŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Fahrettin Yokuş, Konya'nın Beyşehir ilçesinde 1958 yılında Hüseyin- Emine çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 62 yaşındadır. Müşavir; Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümünü bitirdi.

Ekonomi Bakanlığında Bakan Müşavirliği, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen?de 1992-2018 yılları arasında kurucu üyelik, genel başkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Yokuş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

KORONA MI OLDU?

Twitter hesabından açıklama yapan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuşi, ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını açıkladı. Fahrettin Yokuş açıklamasında,"Ailemle birlikte Covit-19 teşhisi ile İzole edilmiş durumdayız.Tedavimiz evimizde sürmektedir.Son hafta içersinde bizlerle teması olan vatandaşlarımızın test yaptırmaları bizi mutlu edecektir.Rabbimiz hastalıklar nedeniyle tedavi gören tüm insanlık aleminin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.