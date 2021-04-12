Fahri üye ne demek? | Fahri kelime anlamı nedir?Dikkat çeken açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'nu Fahri LGBT üyesi yaptılar!LGBT nedir, ne demek? LGBT açılımı nedir? LGBT tarihiÇılgın sayısal loto sonuçları 12 Nisan 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yarın da böyle olması halinde iftira yetişmek zorSon dakika | Bakanlık duyurdu: 5 PKK/KCK'lı terörist teslim olduNevim Bilici kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İstifa mı etti? | Nevim Bilici Deva Partisinden neden istifa etti?Arzu Kılıçlar kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İstifa mı etti? | Arzu Kılıçlar Deva Partisinden neden istifa etti?DEVA Partisi'nde flaş istifa! İki kurucu isim partisiyle yollarını ayırdıMaraşlı 13. bölüm canlı izle| Maraşlı son bölüm Atv canlı izle
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Fahri üye ne demek? | Fahri kelime anlamı nedir?

Fahri üye ne demek? | Fahri kelime anlamı nedir?

'Fahri üye' günlük hayatta sık sık karşımıza çıkıyor. Birçok kişi fahri üyenin ne anlama geldiğini öğrenmek için konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Fahri üye ne demek? | Fahri kelime anlamı nedir? İşte detaylar...

Fahri üye ne demek? | Fahri kelime anlamı nedir?

'Fahri üye' günlük hayatta sık sık karşımıza çıkıyor. Birçok kişi fahri üyenin ne anlama geldiğini öğrenmek için konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Fahri üye ne demek? | Fahri kelime anlamı nedir? İşte ayrıntılar... 

FAHRİ ÜYE NE DEMEK?

Fahri Üye: Dernek amaç ve ilkelerine önemli bir ölçüde katkı sağlayamasalar dahi, dernek içinde bulunma arzusu taşıyan kişilere, derneğin asil üyesi olmayan fakat derneğin amacına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak isteyen kişilere yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik verilebilir.

FAHRİ KELİME ANLAMI NEDİR?

Fahri, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre 'Fahri' kelimesinin anlamı şu şekildedir:

* Onursal
* Gönüllü, karşılıksız

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT