'Fahri üye' günlük hayatta sık sık karşımıza çıkıyor. Birçok kişi fahri üyenin ne anlama geldiğini öğrenmek için konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Fahri üye ne demek? | Fahri kelime anlamı nedir? İşte ayrıntılar...

FAHRİ ÜYE NE DEMEK?

Fahri Üye: Dernek amaç ve ilkelerine önemli bir ölçüde katkı sağlayamasalar dahi, dernek içinde bulunma arzusu taşıyan kişilere, derneğin asil üyesi olmayan fakat derneğin amacına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak isteyen kişilere yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik verilebilir.

FAHRİ KELİME ANLAMI NEDİR?

Fahri, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre 'Fahri' kelimesinin anlamı şu şekildedir:

* Onursal

* Gönüllü, karşılıksız