Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinden Karan paylaşımı!

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin oğulları 2 yaşına girdi . Oğulları ile çekildikleri kareyi paylaşan ikiliden Özçivit, "Sağlıklı, huzurlu nice senelerimiz olsun adamım" derken, Evcen ise, "İyi ki doğdun canım oğlum" ifadelerini kullandı.

"NİCE SENELERİMİZ OLSUN ADAMIM"

Önceki gün 2 yaşın basan oğulları için aile arasında bir doğum günü organize eden çift, Karan'ın yeni yaşını sosyal medyadan da kutladı. Ailece çekilen karelerini takipçileri ile paylaşan Özçivit, gönderilerine, "Sağlıklı, huzurlu nice senelerimiz olsun adamım" notunu düştü.

"NEŞEYLE DOLU YILLARIMIZ OLSUN"

Başarılı oyuncu Fahriye Evcen ise oğlu Karan'ın yeni yaşını şu sözler ile kutladı: "Hep gülerek, sımsıkı sarılarak, neşeyle dolu yıllarımız olsun... İyi ki doğdun canım oğlum"

Öte yandan 34 yaşındaki ünlü oyuncu hayranlarına, "Karan'ın doğum günü için yapılan tüm bağışlar adına size ne kadar teşekkür etsek az. Sizi seviyoruz ailem" ifadeleriyle seslenmeyi de ihmal etmedi. Ayrıca Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.