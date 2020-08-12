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Fahriye Evcen'den sevenlerine üzen haber!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve oğlu Karan'ı büyütmek için dizi tekliflerini redden Fahriye Evcen'den sevenlerini üzecek bir haber geldi. Evcen, bu yıl da hem koronavirüs salgınından kaynaklı hem de oğlunu bir bakıcıya emanet etmek istememesinden dolayı dizilere mesafeli duruyor.

Fahriye Evcen'den sevenlerine üzen haber!

Fahriye Evcen, oğlu Karan'a kendi bakmak istediği için bir süredir herhangi bir dizi veya filmde yer almamıştı. Evcen'den sevenlerini üzecek bir haber daha geldi.

ŞARTLARI KABUL EDİLİRSE DİZİLERDE OLACAK

Güzel oyuncu hem koronavirüs salgını nedeniyle hemde oğlunu bakıcıya emanet etmek istemediğinden dolayı dizi tekliflerine sıcak bakmadığını ifade etti. Evcen ancak içine çok sinen bir proje olur ve kendi şartları kabul edilirse değerlendirecek.

Fahriye Evcen'den sevenlerine üzen haber!

Evcen, 29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.

Fahriye Evcen'den sevenlerine üzen haber!

 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı.

Fahriye Evcen'den sevenlerine üzen haber!

2019 Nisan ayında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti'nin oğulları İstanbul Amerikan Hastanesi’nde dünyaya geldi. Çift oğullarına Karan ismini verdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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