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  3. Fahriye Evcen'den yeni proje müjdesi! Ekranlara geri dönüyor...

Fahriye Evcen'den yeni proje müjdesi! Ekranlara geri dönüyor...

Oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'a hamile olduktan sonra bir süreliğine ekranlara ara vermişti. 2 yaşına basan Karan'a hep tek başına bakan Evcen, setlere dönmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncunun okuduğu projeler arasında içine sinen bir yapım olursa, eylül ayında ekrana dönüp, oğlu için bakıcı tutacağı öğrenildi.

Fahriye Evcen'den yeni proje müjdesi! Ekranlara geri dönüyor...

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra bir kaç yıl ekranlardan uzak kalmıştı. Ancak sosyal medyayı en çok kullanan ünlüler arasında yer arasında olan Evcen sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak İnstagram hesabından yılbaşı pozları veren Evcen'in fotoğrafları hayranları tarafından çok beğenilmişti. 

2019'da dünyaya getirdiği oğlu Karan'a kendisi bakan ve gelen teklifleri geri çeviren Fahriye Evcen müjdeyi verdi.

''GERİ DÖNMEK İSTİYORUM''

Uzun zamandır setlerden uzak olan Evcen, gelen teklifleri oğlu ile vakit geçirmek için geri çevirmişti. Bu konuyla ilgili daha önce konuşan Evcen, “Ben çok özledim ama tabii ki Karan’ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor şöyle biraz daha vaktimiz var. Geri dönmek istiyorum görüştüğümüz şeyler var ama zamanla belli olacak” demişti.

Fahriye Evcen'den yeni proje müjdesi!

''KARAN'I SETE ELBETTE GÖTÜRÜRÜM''

Muhabirlerin, “Karan’ı sete götürür müsünüz?” sorusuna Fahriye Evcen, “Çalıştığım zaman muhtemelen bir destek alacağım ama sette yanıma alacağım günler olur elbette” yanıtını vermişti.

Fahriye Evcen'den yeni proje müjdesi!

Fahriye Evcen'den yeni proje müjdesi! Fahriye Evcen'den yeni proje müjdesi! Fahriye Evcen'den yeni proje müjdesi! Fahriye Evcen'den yeni proje müjdesi!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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