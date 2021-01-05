Fahriye Evcen'den yeni proje müjdesi! Ekranlara geri dönüyor...

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra bir kaç yıl ekranlardan uzak kalmıştı. Ancak sosyal medyayı en çok kullanan ünlüler arasında yer arasında olan Evcen sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak İnstagram hesabından yılbaşı pozları veren Evcen'in fotoğrafları hayranları tarafından çok beğenilmişti.

2019'da dünyaya getirdiği oğlu Karan'a kendisi bakan ve gelen teklifleri geri çeviren Fahriye Evcen müjdeyi verdi.

''GERİ DÖNMEK İSTİYORUM''

Uzun zamandır setlerden uzak olan Evcen, gelen teklifleri oğlu ile vakit geçirmek için geri çevirmişti. Bu konuyla ilgili daha önce konuşan Evcen, “Ben çok özledim ama tabii ki Karan’ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor şöyle biraz daha vaktimiz var. Geri dönmek istiyorum görüştüğümüz şeyler var ama zamanla belli olacak” demişti.

''KARAN'I SETE ELBETTE GÖTÜRÜRÜM''

Muhabirlerin, “Karan’ı sete götürür müsünüz?” sorusuna Fahriye Evcen, “Çalıştığım zaman muhtemelen bir destek alacağım ama sette yanıma alacağım günler olur elbette” yanıtını vermişti.