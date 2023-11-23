Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Hafize Gaye Erkan başkanlığında altıncı kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini piyasanın ortalama beklentisinin dışında artışla yüzde 40'a yükseltti.

Böylelikle Merkez Bankası beş ayda 30,5 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NEYDİ?

Societe Generale (SocGen) analistleri TCMB'nin Kasım toplantısında politika faizinin 250 baz puan artışla yüzde 37,50 seviyesine çıkacağı bekliyordu.

ABD'li banka Morgan Stanley TCMB'nin 250 baz puanlık faiz artışı yaparak faizi yüzde 35'ten yüzde 37,5'e çıkarmasını hedeflediğini paylaşmıştı.

Hollanda merkezli bankacılık devi ING Bank ekonomistleri de TCMB'nin faiz artırımlarında hız keserek 250 baz puan artırıma gideceği öngörüsünde bulunmuştu.

Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyordu.

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Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi de politika faizinin Kasım ayında yüzde 37,50 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37.50'ye çıkartılacağını tahmin ediliyordu.