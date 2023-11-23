Faizler yükselmeye devam ediyor! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıkladı. Faizler 500 baz puan daha artarak yüzde 40 çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Faizler yükselmeye devam ediyor! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

Hafize Gaye Erkan başkanlığında altıncı kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini piyasanın ortalama beklentisinin dışında artışla yüzde 40'a yükseltti.

Böylelikle Merkez Bankası beş ayda 30,5 puanlık faiz artışı yapmış oldu.

PİYASALARIN BEKLENTİSİ NEYDİ?

Societe Generale (SocGen) analistleri TCMB'nin Kasım toplantısında politika faizinin 250 baz puan artışla yüzde 37,50 seviyesine çıkacağı bekliyordu.

ABD'li banka Morgan Stanley TCMB'nin 250 baz puanlık faiz artışı yaparak faizi yüzde 35'ten yüzde 37,5'e çıkarmasını hedeflediğini paylaşmıştı.

Hollanda merkezli bankacılık devi ING Bank ekonomistleri de TCMB'nin faiz artırımlarında hız keserek 250 baz puan artırıma gideceği öngörüsünde bulunmuştu.

Reuters'ın anketine katılan 21 ekonomist, yüzde 35 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 37.5 ile yüzde 40 bandında yer alıyor. Ankete göre politika faizinde 16 ekonomist 250 baz puan, üç ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 350 baz puan ve bir ekonomist ise 300 baz puan artış bekliyordu.

Bloomberg HT anketine katılan kurumların beklentisi de politika faizinin Kasım ayında yüzde 37,50 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37.50'ye çıkartılacağını tahmin ediliyordu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası'ndan sürpriz kredi kartı kararı! Yıl sonuna kadar değişmeyecek!
Merkez Bankası'ndan sürpriz kredi kartı kararı! Yıl sonuna kadar değişmeyecek!
Türkiye cumhuriyeti merkez bankası Faiz kararı sonrası Dolar, Altın ve TL'de son durum ne?
Türkiye cumhuriyeti merkez bankası Faiz kararı sonrası Dolar, Altın ve TL'de son durum ne?
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Hedefimiz 2028’e kadar 26’lık oranı yüzde 35’lere çıkarmaktır"
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Hedefimiz 2028’e kadar 26’lık oranı yüzde 35’lere çıkarmaktır"
Merkez bankasından Sürpriz kredi kat kararı: Kredi kartı azami faiz oranlarında yıl sonuna kadar artış olmayacak
Merkez bankasından Sürpriz kredi kat kararı: Kredi kartı azami faiz oranlarında yıl sonuna kadar artış olmayacak
Son Haberler
Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor
Gazze'de 4 günlük ateş kes, Katar detayları açıkladı! Ateşkes yarın sabah başlıyor
ASELSAN'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli gururumuz SİPER envantere giriyor!
ASELSAN'dan heyecanlandıran paylaşım! Milli gururumuz SİPER envantere giriyor!
Son dakika...Adıyaman'da deprem üstüne deprem! Bölge beşik gibi sallanıyor!
Son dakika...Adıyaman'da deprem üstüne deprem! Bölge beşik gibi sallanıyor!
Türkiye, NATO'ya İsveç kararın bildirdi! 'Üyelik kararı zirveye yetişmeyecek'
Türkiye, NATO'ya İsveç kararın bildirdi! 'Üyelik kararı zirveye yetişmeyecek'
Ev hanımlarına müjde! Torba yasa meclise sevk edildi: Ev hanımlarına emeklilik, çek ibrazı yasağı, fahiş fiyat artışı...
Ev hanımlarına müjde! Torba yasa meclise sevk edildi: Ev hanımlarına emeklilik, çek ibrazı yasağı, fahiş fiyat artışı...
Bakan Uraloğlu açıkladı! 4 yeni havalimanı daha geliyor: '57 olan havalimanı sayımızı 61 e çıkaracağıza'
Bakan Uraloğlu açıkladı! 4 yeni havalimanı daha geliyor: '57 olan havalimanı sayımızı 61 e çıkaracağıza'
Çok Okunanlar
Polat çiftinden sonra Sosyal medya fenomenlerini cezaevine girme korkusu sardı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu 'Son ütücü'
Polat çiftinden sonra Sosyal medya fenomenlerini cezaevine girme korkusu sardı! Eylül Öztürk’ün paylaşımı alay konusu oldu 'Son ütücü'
Pendik'ten kimler Aday Adayı oldu? İşte Pendik belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Pendik'ten kimler Aday Adayı oldu? İşte Pendik belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Ev hanımlarına müjde! Torba yasa meclise sevk edildi: Ev hanımlarına emeklilik, çek ibrazı yasağı, fahiş fiyat artışı...
Ev hanımlarına müjde! Torba yasa meclise sevk edildi: Ev hanımlarına emeklilik, çek ibrazı yasağı, fahiş fiyat artışı...
Tuzla'da kimler Aday Adayı oldu? İşte Tuzla belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Tuzla'da kimler Aday Adayı oldu? İşte Tuzla belediye başkanlığına aday adayı olan isimler
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez Finans Forumunda değerlendirdi
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Lopez Finans Forumunda değerlendirdi
Ucuza araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Yedieminde hacizli araçlar satışa çıkarılıyor, İşte ihale süreci ve şartları
Ucuza araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Yedieminde hacizli araçlar satışa çıkarılıyor, İşte ihale süreci ve şartları
Yorumlananlar
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi