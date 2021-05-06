Fakirlik Belgesi maddi durumu iyi olmayan yoksul vatandaşlara verilen belgenin adıdır. Fakirlik belgesi nedir? 2021 Fakirlik belgesi kimlere nasıl verilir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Yanıtını sizler için derledik...

FAKİRLİK BELGESİ NEDİR? 2021 FAKİRLİK BELGESİ KİMLERE NASIL VERİLİR?

Maddi yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların hayatına kolaylık sağlamak amacıyla düzenlenen belgeye Fakirlik Belgesi denilmektedir. Fakirlik belgesi sosyal güvencesi ve aylık geliri olmayan, yardıma ve bakıma muhtaç kişilere verilmektedir. Fakirlik belgesi muhtarlıklardan talep edilmektedir. Belgenin alınabilmesi için muhtarın, kişilerin maddi durumunun kötü olduğunu bilmesi gerekmektedir. Ayrıca fakirlik belgesi ile muhtarlıklar tarafından verilen yardımlardan yararlanma hakkı doğmaktadır.

Fakirlik belgesi almanın bir takım koşulları bulunmaktadır. Bunlar;

Başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. 18 yaşın altındaki bireyler haneden sorumlu olmazlar. Bu nedenle belge için müracaat edemezler.

Kişilerin sigortalı olması, fakirlik belgesi alınmasına engel teşkil eder. Sigortalı bir işte çalışan kişi fakirlik belgesi alamaz.

Başvuru sahibinin mal varlığı bulunmamalıdır. Gayrimenkul veya araç sahibi olunmamalıdır.

Başvuru sahibi doğru bilgi vermeli, verilen formu tam doldurmalıdır.

Başvuru sahibinin ikamet adresi, başvuru yapılan muhtarlık sınırları içerisinde bulunmalıdır. İkamet adresinden farklı muhtarlıklar, fakirlik belgesi başvurusu kabul edemez.

FAKİRLİK BELGESİ FORMU NEREDEN ALINIR?

Fakirlik belgesini veren muhtarlıklara gidildiğinde, fakirlik belgesi formu doldurulmaktadır. Zaman kazanmak için e-devletten alınan fakirlik belgesi formu doldurularak muhtarlıklara müracaat edilebilir. Formu almak için kişisel bilgiler ile e-devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Giriş yapılmasının ardından Hizmetler menüsünden Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne girilmelidir. Burada başvuru ve formlar kısmından fakirlik belgesi talep formu bulunmalıdır. Formun çıktısı alınıp, doldurulduktan sonra muhtarlıklara müracaat edilebilir.

FAKİRLİK BELGESİ ALABİLMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

Bu belgeyi alabilmek için başka bir takım belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Fakirlik belgesi verilirken sizden talep edilecek belgeler aşağıdaki gibidir;

T.C Kimlik belgesi

Fakirlik başvuru formu

Öğrenci belgesi

Kendi T.C. kimlik belgelerini yanlarında getirmeleri yeterli olacaktır.

FAKİRLİK BELGESİ NERELERDE KULLANILIR, NE İŞE YARAR?

Fakirlik Belgesi alan kişiler, ellerindeki belge ile maddi durumlarının kötü olduğunu ispatlamış olur. Yardıma muhtaç olduğunu belgeleyen kişiler, bu sayede bir takım yardımlardan faydalanabilmektedirler. Fakirlik belgesinin kullanıldığı alanlar;

Fakirlik maaşı bağlatmak

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne ait yardımlardan yararlanmak

Soysak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen yardımlar yararlanmak

Belediyelerin sağladığı kira ve yakacak yardımlarından yararlanmak

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek desteklerden faydalanmak