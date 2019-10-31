Falcao, Real Madrid maçına yetişecek mi?

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir aydır takımdan ayrı çalışan Galatasay'ın Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao'nun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid deplasmanına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Aşil tendonundaki ağrılar sebebiyle takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Falcao'nun, takımla birlikte zorlu deplasman için İspanya'ya götürülmesi planlanıyor..Maç günündeki durumuna bakılacak olan Falcao, kendini iyi hissederse mücadeleye ilk 11'de çıkacak.Yıldız golcü kendisini hazır hissetmemesi durumunda yedek kulübesinde şans bekleyecek.

Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

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