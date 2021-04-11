Galatasaray'ın bugün yapılan antrenmanında korkutan bir kaza yaşandı. Sarı kırmızılıların idmanında yürekleri ağza getiren olayda, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile Sol Kanat mevkii Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. Haberi alan futbolseverler Falcao ve Kerem sakatlandı mı? Falcao ve Kerem'in sağlık durumu nasıl, son durum? sorularını araştırmaya başladı.

FALCAO VE KEREM SAKATLANDI MI?

Galatasaray Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekip Florya Metin Oktay Tesislerinde antreman yaparken Falcao ve Kerem'in sakatlanmasıyla büyük korku yaşadı. Aniden kafa kafaya çarpışan iki oyuncu yere yığıldı. Peki Falcao ve Kerem'in sağlık durumu nasıl, son durum?

FALCAO VE KEREM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL, SON DURUM?

Olayı gören sağlık ekibi hemen Falcao ile Kerem'in yanına gelerek ilk müdahaleyi yaptı. Oyuncular ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İki oyuncunun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.