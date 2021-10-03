Fanus ne demek, TDK'ya göre Fanus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fanus ne demek? Fanus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fanus kelimesi. Peki fanus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fanus nedir, fanus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Fanus kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Fanus kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

FANUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fanus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fanus kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre fanus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Süslü, ayaklı fener

- Saat, mikroskop vb. araçları tozdan korumak için üzerlerine kapatılan, yarım küre biçiminde cam kap

- Genellikle silindir biçiminde olan mum, gaz lambası vb. aydınlatma araçlarının çevresini kapatarak rüzgârdan koruyan cam



FANUS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bütün bahçeyi donanma gecelerinde olduğu gibi fenerlerle, renkli fanuslarla donatmışlar; bayraklar asmışlar.

- Madenî darbe ortada asılı avizenin fanuslarına çarptı.

