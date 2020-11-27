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Farah Zeynep Abdullah Cenan Adıgüzel ile aşk mı yaşıyor? Bahar Şahin'den imalı paylaşımlar!

Bahar Şahin'in bir dargın bir barışık olduğu uzatmalı sevgilisi Cenan Adıgüzel ile şimdilerde Masumlar Apartmanı'nda yer alan Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddia edildi.

Farah Zeynep Abdullah Cenan Adıgüzel ile aşk mı yaşıyor? Bahar Şahin'den imalı paylaşımlar!

Zalim İstanbul dizisi ile tanınan güzel oyuncu Bahar Şahin'in eski sevgilisi Cenan Adıgüzel, Farah Zeynep Abdullah ile aşk mı yaşıyor? Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddiaların ardından Bahar Şahin'in paylaşımları da iddiaları güçlendirdi.

Uzun zamandır bir dargın bir barışık ilişkilerini  sürdüren Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yollarını ayırmıştı.

Farah Zeynep Abdullah Cenan Adıgüzel ile aşk mı yaşıyor? Bahar Şahin'den imalı paylaşımlar!

Bahar Şahin'den ayrılan Cenan Adıgüzel'in güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yakınlaştığı ve yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Farah Zeynep Abdullah Cenan Adıgüzel ile aşk mı yaşıyor? Bahar Şahin'den imalı paylaşımlar!

Daha öncede Bahar Şahin'in eski sevgilisi Reynmen ile adı anılan Farah Zeynep Abdullah'ın şimdi de yine Şahin'in eski erkek arkadaşı ile anılması dikkatlerden kaçmadı.

Farah Zeynep Abdullah Cenan Adıgüzel ile aşk mı yaşıyor? Bahar Şahin'den imalı paylaşımlar!

Bu iddianın ardından Bahar Şahin'in çok üzüldüğü ve depresyona girdiği söylentileri de gündeme geldi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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