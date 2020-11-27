Farah Zeynep Abdullah Cenan Adıgüzel ile aşk mı yaşıyor? Bahar Şahin'den imalı paylaşımlar!

Zalim İstanbul dizisi ile tanınan güzel oyuncu Bahar Şahin'in eski sevgilisi Cenan Adıgüzel, Farah Zeynep Abdullah ile aşk mı yaşıyor? Magazin gündeminde bomba etkisi yaratan iddiaların ardından Bahar Şahin'in paylaşımları da iddiaları güçlendirdi.

Uzun zamandır bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel yollarını ayırmıştı.

Bahar Şahin'den ayrılan Cenan Adıgüzel'in güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yakınlaştığı ve yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Daha öncede Bahar Şahin'in eski sevgilisi Reynmen ile adı anılan Farah Zeynep Abdullah'ın şimdi de yine Şahin'in eski erkek arkadaşı ile anılması dikkatlerden kaçmadı.

Bu iddianın ardından Bahar Şahin'in çok üzüldüğü ve depresyona girdiği söylentileri de gündeme geldi.