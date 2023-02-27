Fardin Yousefi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fardin Yousefi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fardin Yousefi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fardin Yousefi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fardin Yousefi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fardin Yousefi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fardin Yousefi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fardin Yousefi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fardin Yousefi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fardin Yousefi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fardin Yousefi 13 Ekim 2000 tarihinde Yasuj, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da فردین یوسفی şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fardin Yousefi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mehdi Khorrami yapmaktadır. Fardin Yousefi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanat Naft FC futbol takımında oynamaktadır. Sanat Naft FC takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Fardin Yousefi'nin Sanat Naft FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fardin Yousefi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fardin Yousefi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Fardin Yousefi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fardin Yousefi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2018 yılında Mogha. U21 B

1 Temmuz 2019 yılında Moghavemat U21

12 Aralık 2020 yılında Paykan FC U21

22 Eylül 2021 yılında Sanat Naft

Fardin Yousefi kimdir

Fardin Yousefi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fardin Yousefi şuan Sanat Naft FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Fardin Yousefi nereli

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