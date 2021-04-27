Nitelikli dolandırıcılık nedeniyle kırmızı bülten ile aranan Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Peki Faruk Fatih Özer kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer yakalandı mı? İşte ayrıntılar...

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Faruk Fatih Özer 1994 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi.

2017 yılında Thodex adlı şirketi kurdu.

Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha sonra yapılan araştırmada 2 Milyar $ değil, 150 Milyon $ ile kaçtığı anlaşılmıştır. 23 Nisan 2021'de hakkında Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır.

Faruk Fatih Özer nitelikli dolandırıcılık sebebiyle kırmızı bülten ile aranmaktadır.

Nisan 2021'de Arnavutluk'a kaçmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük dolandırıcısı olarak tarihe geçmiştir.

THODEX CEO'SU FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI MI?

Faruk Fatih Özer'in yakalandığı iddia ediliyor fakat konuya ilişkin resmi mercilerden açıklama henüz yapılmadı. Olay netlik kazandığında eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir...