Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!

Türkiye'de Şubat ayında yaşanan iki büyük depremlerden ardından bir büyük deprem haberi de Fas'tan geldi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nde yapılan açıklamada depremin büyüklüğünü 7 olarak açıklandı.

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Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!

Fas'ın El-Huz bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nde yapılan açıklamada, Yerel saat 23.10 sıralarında merkez üssü ülkenin kuzeyindeki El-Huz bölgesinde yerin 8 kilometre derinliğinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin bazı şehirlerde hasara yol açtığı öğrenildi.

FAS İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: 632 ÖLÜ, 329 YARALI VAR

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre 632 kişinin öldüğü, 329 kişinin de yaralandığı bildirildi.

DEPREM, PEK ÇOK KENTTE HASARA YOL AÇTI

Fas Kanal 1 Televizyonu, depremin pek çok kentte hasara yol açtığı bilgisini geçti.

"El-Yevm 24" haber sitesi, depremde Marakeş kentinde bazı binaların çöktüğünü belirtti.

Sosyal medya platformlarında halkın deprem sonrası sokaklara çıkmasına ve binaların çöküş anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem: 632 kişi hayatını kaybetti

Depremde Marakeş'in tarihi surlarının bir kısmının da zarar gördüğü aktarıldı.

Yerel gazeteler, Fas'ta yerel saatle 23.10 sularında meydana gelen depremin başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde hissedildiğini yazdı.

Yerel basın tarafından ilk bilgilerde depremin 6,8 - 6,9 büyüklüğünde olduğu aktarılırken, Almanya Sismoloji Merkezi de depremin büyüklüğünü 7 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Fas’ta meydana gelen deprem felaketinden etkilenen tüm Fas halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor gününde tüm imkânlarımızla Faslı kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA

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