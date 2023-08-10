Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu seslenerek çok sert konuştu: İsmini açıklamayan şerefsizdir!

Fatih Altaylı bazı gazetecilerin 'Beşli Çete' dediğİ müteahhit grubundan para aldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nu, herkesi töhmet altında bırakmakla suçladı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Altaylı, "Açıklamayan şerefsizdir!" dedi.

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Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu seslenerek çok sert konuştu: İsmini açıklamayan şerefsizdir!

atih Altaylı bazı gazetecilerin 'Beşli Çete' dediğİ müteahhit grubundan para aldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nu, herkesi töhmet altında bırakmakla suçladı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Altaylı, "Açıklamayan şerefsizdir!" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "beşli çete" söylemi üzerinden dile getirdiği iddialarla ilgili tartışmalar sürüyor

İddialarının devamını getirmeyen ve kimi kesimleri zan altında bırakan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Fatih Altaylı'dan geldi.

Kendi internet sitesinde Kılıçdaroğlu'na ithafen kaleme aldığı yazısında, Altaylı, "Sayın Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde de, seçimden sonra size yönelik eleştiriler başladığında da, sürekli tekrarladığınız bir iddianız, bir ithamınız vardı" dedi. Altaylı, şöyle devam etti:

'"Dekontlar havalarda uçuşuyor' diyordunuz"

"'Bazı gazetecilerin Beşli Çete dediğiniz müteahhit grubundan para ve avanta aldığını, bu nedenle size karşı çıktığını, muhalif görünümlü kimi gazete ve gazetecilerin iktidarla işbirliği içinde olarak organize biçimde sizi eleştirdiğini' iddia ettiniz. Parti koridorlarında, 'Dekontlar havalarda uçuşuyor' diyordunuz.

O günlerde bu dekontların havalarda uçuştuğu iddianıza inanıp, suçlamalar yapan bazı gazeteciler de daha sonra bu dekontlardan pay almakla suçlandı.

Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Bey… Sürekli tekrarladığınız bu iddianızın somut bilgilere dayandığını zannediyorum, en azından umuyorum. Bu isimleri toplumla paylaşmaya mecbursunuz. Böyle satılmış ve satılık gazeteciler var ise bunları bilmek toplumun hakkı. Bu isimleri açıklayın. Herkesi töhmet altında bırakma hakkınız yok. Açıklamayan şerefsizdir!"

kaynak: İnternethaber

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