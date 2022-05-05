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  3. Fatih Altaylı o görüntülerden sonra Nagehan Alçı'ya ateş pükürdü!

Fatih Altaylı o görüntülerden sonra Nagehan Alçı'ya ateş pükürdü!

Gazeteci Fatih Altaylı, İmamoğlu ile birlikte Rize'de bulunan Nagehan Alçı'ya sitem etti. Her fırsatta kendisini eleştiren Alçıya, "Bana yalancı diyen, bana faşist diyen, Suriyeli falan yok, onlar kozmopolit diyen nerde?" dedi.

Fatih Altaylı o görüntülerden sonra Nagehan Alçı'ya ateş pükürdü!

Bugünkü yazısında ülkede ekonomik durumdan ve kötüye giden gidişatla ilgili yazan Altaylı, bunların hepsinin düzeltebileceğini yazdı. Altaylı ülkedeki göçmen meselesi ile ilgili, "Bunların hiçbiri için bağırmadım, yalvarmadım. Bir tek şey için yalvardım. Şu göçmen meselesi için." diyerek asıl çözülmesi gereken sorunun bu olduğuna değindi. 

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GÖÇMEN SORUNU ÜLKEYİ YOK EDECEK

Ülkenin şu an en büyük sorunun göçmen sorunu olduğunu dile getiren Altaylı, "Sonunda toplumun, sözde toplumun tehlikeyi görmesiyle şimdi herkes bu meseleyi konuşmaya başladı." diyerek kendisinin faşistlikle suçlayanlara cevap verdi. Altaylı 2022 itibari ile ülkede 3.762.680 milyon Suriyelinin ülkemizde olduğunu bildirdi.

Bayramın ilk günü Beyoğlu'nda yaşanan mülteci olaylarıyla Nagehan Alçıya atıfta bulunan Altaylı, İstanbul'daki bu sorunlarla yüzleşmek istemeyen Alçının, İmamoğlu'nun Rize davetine gittiğini belirterek, "Ama gezide bazı eksik kişiler var. Kimler olduğunu siz de tahmin edersiniz." dedi.

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