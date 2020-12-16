Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'te yayımlanan 'TekeTek' programında Suriyeliler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altaylı, Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteciler için "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yakında bizi atacaklar buradan, öyle bir hal var" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'Yİ ESİR ALMIŞ GİBİLER"

Altaylı, "Son derece özgürler, hiçbir yükümlülükleri yok, hesap verme durumları yok, yasaklar onları bağlamıyor bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse Türkiye'yi biz Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar. Sokağa baktığımız zaman ortaya çıkan tablo bu" şeklinde konuştu.

"KİMSE ONLARA BİR ŞEY SORMUYOR"

Açıklamalarına devam eden Altaylı, "Sağlık hizmetleri onlara bedava, Türk vatandaşlarına değil. Sokaklar Türk vatandaşlarına yasak şu an onlara değil. Ellerini kollarını sallayarak girip çıkabiliyorlar, kimse onlara bir şey sormuyor. Ne yazık ki durum bu" dedi.

'GERÇEĞİ YANSITMAYAN AÇIKLAMALAR' NEDENİYLE SUÇ DUYURUSU

Altaylı'nın bu ifadeleri özellikle sosyal medyada tepkilere neden olurken, Mülteci Hakları Derneği konuyla ilgili olarak harekete geçti. Dernek, Altaylı'nın halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, mültecileri açıkça hedef gösteren ve gerçeği yansıtmayan açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.