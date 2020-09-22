Fatih Altaylı ve Ercan Taner, birbirlerinin telefon numalarını paylaştı!

Ercan Taner, Fatih Altaylı'nın spor basınında yaşanan krizlerle ilgili açıklamaları esnasında TRT Spor spikeri Ersin Düzen'in TRT ve TFF'den toplamda 500 bin TL kazandığını iddia etmesi üzerine sosyal medyadan sert mesajlar yazdı.

"DÜRÜST İNSANLARA SALLAMA ALTAYLI"

Fatih Altaylı ve Ersin Düzen arasında yaşanan tartışmada, Ersin Düzen'i savunan Ercan Taner, Altaylı için, "Fatih Altaylı ne işsin? Dürüst insanlara sallama." dedi. Fatih Altaylıyı aradığını ancak Altaylı'nın açmadığını iddia eden Taner, "Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih. Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı. Sağa sola saldırma Fatih Altaylı" açıklamalarında bulundu.

TELEFON NUMARALARINI İFŞA ETTİLER

Bunun üzerine Bloomberg HT kanalında Altaylı'nın Spor Saati programı başladı. Programda, "Ercan Taner kafan mı iyi? Beni arıyormuşsun, açmıyormuşum. Ulan telefon burada duruyor. Kim bilir hangi numarayı arıyorsun?" diyen Altaylı, telefonunu Ercan Taner'in numarası gözükecek şekilde, kameralara gösterdi.

Daha sonra "Seninle yargıya gideceğiz." diyen Altaylı, "Ercan Taner bu akşam iş tuttuğun çeteye laf ettim diye mi hakaret ediyorsun. Seninle yargıya gideceğiz kardeşim. Ercan Taner'e birileri 'Fatih Altaylı'ya saldır' talimatı veriyor. Benim yayında olduğumdan bile haberi yok. Böyle utanmaz bu adamlar." diye konuştu.

Ercan Taner'de Fatih Altaylı'nın telefon numarasını sosyal medya üzerinden paylaştı. Tecrübeli spiker paylaşımda, "Canlı yayında benim telefon numaramı veren arkadaşın telefonu. Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.