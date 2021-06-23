Fatih Altaylı'dan SBK yazısı: İktidarla ilişkileri malum da... Hangi muhalifler Sezgin Baran Korkmaz'ın yatında keyif çattı?

HaberTürk'ten Fatih Altaylı, "Bir tür medya patronu olarak SBK" başlığını verdiği köşe yazısında, Türkiye'de hakkında yakalama emri bulunan ve bulunduğu Avusturya'da, ABD'nin talimatıyla yakalanarak gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz hakkında önemli iddialar ortaya attı.

"MEDYA SAHİBİ OLMAK ZOR"

Sedat Peker'in yayımladığı videonun ardından gündeme bomba gibi düşen 'Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan gazeteciler' iddialarının ardından konuya ilişkin kaleme aldığı yazıda, Korkmaz'ın medya sahibi olmanın dezavantajlarına maruz kalmadan medya sahibi olmanın güzel bir yolunu bulduğunu söyleyen HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, medya sahibi olmanın zor olduğunu belirterek, "İktidara yanaşsan hem muhalif kesimlerden tepki göreceksin hem de iktidarın tam ne istediğini bilemediğin anlarda iktidardan. Üstelik iktidar değiştiği anda hedef haline geleceksin. Muhalefete yanaşsan iktidar tarafı üzerine bütün gücüyle gelecek. Muhalefet ise destek vermeyecek hatta muhalefetin iç çatışmalarının arasında kalacaksın. Tarafsız olayım desen, ki doğrusu da bu, hem iktidar hem muhalefet yüklenecek. Kimseye yaranamayacaksın. Herkes saldıracak." ifadelerini kullandı.

"GAZETE YERİNE GAZETECİ SAHİBİ OLMUŞ"

Bu sebeple Sezgin Baran Korkmaz'ın gazete sahibi olmak yerine 'gazeteci' sahibi olduğunu ifade eden Altaylı, "Onca yatırım yapıp televizyon kanalı, stüdyo, teknik malzeme, naklen yayın arabası, gazete, matbaa, IT ekipmanı satın alacağına sık sık yenilenmesi gereken tüm bu malzemeler yerine gazeteci satın almış." dedi.

Korkmaz'ın kimi muhalif kimi ise iktidar yanlısı gazetecilerle, bedelini ödeyerek kendine bir imaj oluşturduğunu belirten Altaylı, henüz isimleri ortaya çıkmayan gazetecilerin panik halinde olduğunu, Sezgin Baran Korkmaz ile olan ilişkilerinin ne kadarının bilinip, ne kadarının bilenmediğini anlamaya çalıştıklarını ve arkalarında ne kadar delil bıraktılar onu hatırlamaya, bulabildikleri izleri yok etmeye, yok edemediklerini de küçültmek istediklerine değindi.

"TEKER TEKER ORTAYA ÇIKACAK"

Ancak Korkmaz'ın bu kirli ilişkiler ağının yavaş yavaş ortaya çıkacağını belirten Altaylı, "Korkmaz’ın otelinde hangi gazeteciler ve hangi siyasetçiler ağırlandı? İktidarla ilişkileri zaten malum da, hangi sahte muhalifler, hangi gazeteciler, hangi siyasetçiler, belediye başkanları Sezgin Baran Korkmaz’ın yatında keyif çattı? Kimler Korkmaz'ın telefonunda hızlı arama tuşuna kayıtlı idi! Zannederim bunlar teker teker ortaya çıkacak. Kokuşan Türkiye’de bunların henüz ortaya çıkmamış olması sadece ve sadece tarafların bu bilgileri birbirleri aleyhine kullanabilmek için hazırda tutuyor olmasından. Oradaki lağım da bir yerde patlar. Ne mutlu o pisliğin bulaşmayacağı bir yerde durmuş olanlara." ifadelerine yer verdi.