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  4. Fatih Aydın'ın Fenerbahçe forması giydi, Fenerbahçe camiası ayağa kalktı!

Fatih Aydın'ın Fenerbahçe forması giydi, Fenerbahçe camiası ayağa kalktı!

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye tarafından teslim alındığı sıralarda üzerinde Fenerbahçe formasının olması sarı lacivertli kulübü kızdırdı.

Fatih Aydın'ın Fenerbahçe forması giydi, Fenerbahçe camiası ayağa kalktı!

Çiftlik Bank dava sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçtiğimiz günlerde Uruguay'dan teslim alınarak Türkiye'ye getirildi. Uçaktan inerken üzerinde siyah bir tişört olduğu görülen Aydın'ın işlemlerin ardından sadece sarı lacivertli formayla görüntülenmesi dikkat çekti. Sosyal medyada çokça konuşulan bu görüntülerin ardından sarı lacivertli camiadan büyük tepki geldi. 

Fatih Aydın'ın Fenerbahçe forması giydi, Fenerbahçe camiası ayağa kalktı!

"FENERBAHÇE MÜZESİNİ GEZMEYE DAVET EDİYORUM"

Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Rıdvan Dilmen de tepki gösterenler arasındaydı. Dilmen, konuyla ilgili olarak, "İnsanların vicdanını rahatsız eden bir dolandırıcının üzerindeki tişörtün çıkarılıp Fenerbahçe formasıyla teşhir edilmesini sağlayanları ve buna izin verenleri Fenerbahçe müzesini gezmeye davet ediyorum! Tüm Fenerbahçe taraftarının pazar günkü Kayserispor maçına çubuklu formayla gelmesini öneriyorum!" paylaşımında bulundu.

Fatih Aydın'ın Fenerbahçe forması giydi, Fenerbahçe camiası ayağa kalktı!

"FETÖCÜLER TEMİZLENEMEMİŞ"

Eski Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu da "Çiftlikbank dolandırıcısı şahsiyet ülkeye siyah tişört ile geliyor ve kameraların karşısına Fenerbahçe forması ile çıkartılıyor. Çok net ki; 3 Temmuz'u kurgulayan FETÖ'cüler halen temizlenememiş ve bizimle uğraşıyor. Emniyet, İçişleri Bakanlığı ve Beştepe acilen açıklama yapmalı!" şeklinde tepki gösterdi.

Fatih Aydın'ın Fenerbahçe forması giydi, Fenerbahçe camiası ayağa kalktı!

Fatih Aydın'ın Fenerbahçe forması giydi, Fenerbahçe camiası ayağa kalktı!

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