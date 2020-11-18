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  3. Fatih Belediyesi geliştirdiği projeler ile Altın Karınca Ödülüne layık görüldü.

Fatih Belediyesi geliştirdiği projeler ile Altın Karınca Ödülüne layık görüldü.

Fatih Belediyesi, "Mobil Atık Getirme Aracı ve Yaşam Merkezleri Sabit Atık Getirme Merkezi/Her Atık Market Alışverişine Hazırlık Projesi" ile 2020 Altın Karınca Ödülüne sahip oldu.

Fatih Belediyesi geliştirdiği projeler ile Altın Karınca Ödülüne layık görüldü.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri 2020, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan törenle sahiplerini buldu. 381 projenin 10 ayrı kategoride yarıştığı Altın Karınca'da 41 belediyenin 52 projesi ödüle layık görüldü. Marmara Bölgesi'ndeki belediyelerin projeleri Altın Karınca'da yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, çevre ve atık yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride ödül verildi.

Mobil Atık Getirme Aracı ve Yaşam Merkezleri Sabit Atık Getirme Merkezi/Her Atık Market Alışverişine Hazırlık Projesi ile yarışmaya katılan Fatih Belediyesi de ödüle layık görüldü. Fatih Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Durhat, "Projemiz kapsamında vatandaşlarımız kendi evinde ayırdığı atıkları mobil getirme aracımıza ve yaşam merkezlerine getirerek projeye katılım sağlıyorlar. İlçemizde konumlandırdığımız sabit atık merkezlerinin yanı sıra mobil atık toplama aracımızda haftanın 6 günü yine vatandaşın odak noktası olan 12 ayrı noktada hizmet vermektedir. 3 aydır uyguladığımız projede 68 bin 500 kilo atık geri dönüşüme kazandırıldı. Hedefimiz yılsonu itibariyle 100 bin atığı geri dönüşüme kazandırmak" dedi.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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