Fatih Bulut kimdir? Kaç yaşında? Sosyal medyada ünlü oyuncu İrem Sak'ın parçasını paylaşması ile bir anda gündem olan ve büyük bir üne kavuşan Fatih Bulut'un hayatı merak konusu oldu. Peki Fatih Bulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fatih Bulut şarkıları...

FATİH BULUT KİMDİR?

1984 doğumlu ve 35 yaşında olan Fatih Bulut Kayseri doğumlu olup 10 kardeştir. Fatih Bulut yıllardır memleketi olan Kayseri’de düğün ve özel organizasyonlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlamaktadır. Evli olan Bulut bir kız bir de erkek çocuk sahibi bir babadır.

Fatih Bulut, babasını kanserden, Abisini ise kalp krizinden kaybetmiştir. Babasını kaybettiğinden sonra, çocukluk hayali olan müzik yapmaya ve şarkı söylemeye daha çok yoğunlaşarak önce köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek kendisini geliştirmiş ve çevresinde büyük beğeni toplayarak kayseri genelindeki düğün salonlarının aranan şarkıcısı olmuştur. Bu sebeple de sosyal medya hesaplarında adına fan sayfaları kurulmuş ve şu anda ise çeşitli organizasyonlarda sahne alıp hayatını devam ettirmektedir.

Kayseri'de düğün salonlarında şarkıcılık yaparken bir anda Kayseri’deki düğün salonlarının da en çok dinlenen şarkıcısı haline gelerek sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.