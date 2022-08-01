Fatih Erbakan, partisinin oy oranını açıkladı, kimse inanamadı!" Yüzde 9.5, 10.5 arası sonuca ulaştık"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, dün akşam Serap Belet ve Oğuz Kürşad Oğuz'un sunumuyla ekrana gelen Olaylar ve Görüşler programına katıldı. Fatih Erbakan, burada siyaset gündeminin yanı sıra ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erbakan yeni ittifakların olabileceğini ifade ederken, partisinin yapılan anketlerde aldığı oy oranı ve Suriyeli mültecilerin durumu konularına değindi.

"BİRBİRİNE YAKIN PARTİLERDEN YENİ BİR İTTİFAK DOĞABİLİR"

Seçimlere kısa bir süre kaldığını anımsatan Fatih Erbakan, altılı masanın dağılma durumu olursa yeni bir ittifakın ortaya çıkabileceğini belirterek şöyle konuştu:

“Ölüm dışında hiçbir şey kesin değil. Seçime yakın zamanda 6’lı masanın çatırtılarının artması veya dağılması söz konusu olduğunda başka bir alternatif olabilir. Seçmen kitlesi birbirine yakın partilerden bir ittifak doğabilir. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ile bir araya gelinebilir. Ancak asıl hedefimiz ne masa başındakilerle ne de kasa başındakilerle seçime tek başımıza Yeniden Refah Partisi olarak girmektir. Seçmenden de bu duruşumuzdan dolayı olumlu dönüş alıyoruz”

YENİDEN REFAH PARTİSİNİN OY ORANI YÜZDE KAÇ?

Anket yaptırdıklarını belirten Erbakan, partisinin oy oranı hakkında da bilgi verdi. Seçime kadar 500 bin üye sayısına ulaşacaklarını ifade eden Erbakan," Bizim akademisyenler gözetiminde yaptırdığımız gb ankette yüzde 9,5 ve 10,5 arası sonuca ulaştık. Bizim baraj problemimiz yok. Seçime kadar da 500 bin üyeye hızla ulaşacağız ve bunu ispat etmiş olacağız. Mecliste yer alan ve anketlerde yüzde 20 gösterilen partiler kadar üye sayımız olmuş olacak ve dolayısıyla bizim de baraj problemimiz olmadığı görülecektir. Diğer anketler bizi yüzde üç gösteriyorlar en fazla çünkü anket için ararken seçeneklerde Yeniden Refah Partisi'ni saymıyorlar, Yeniden Refah Partisi diyeni kararsızlara ekliyorlar." dedi.

"SURİYELİLERİN GÖNDERİLMESİ ŞART"

Suriyeli sığınmacıların durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erbakan, ülkelerine geri gönderilmeleri gerektiğini söyledi. Erbakan, “ABD-İsrail terör devletini engellemek için Suriyelilerin gönderilmesi şart. Bir an evvel derken sabahtan akşama, bugünden yarına otobüsler gönderelim demiyoruz. Bu konuda iktidarın Suriye yönetimi ile bir an önce masaya oturması lazım ve mültecilerin dönüşü için oradaki şartların uygun hale getirilmesi lazım. İran yönetimi de aracı olmaya hazır. Bunun artık başka çaresi yok. Burada tabii önemli olan nokta şu can güvenliğinin temin edilmesidir. Esad’ın dönmeleri ile ilgili olumlu çağrıları var. İnatlaşmayı bırakıp ekonomik ve sosyal açıdan mültecilerin dönüşü ilgili bir an evvel bir plan program oluşturulmalıdır. Hep şunu söylüyoruz, ‘Bülbülü altın kafese koymuşlar illa vatanım demiş’ ben çoğunluğun da dönmek istediğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.