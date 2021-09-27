Fatih Erbakan'dan büyük vaat! Böylesi ne duyuldu, ne de görüldü! Emekli, memur ve işçilere yüzde 70 zam verecek

Aşı karşıtı yaptığı açıklamalarda adından söz ettiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zeytinburnu İlçe Başkanlığının 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresinde açıklamalarda bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongreye Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi diğer partilerin ilçe başkanları ve pek çok STK temsilcisi katıldı.

Kongrede tek aday olan mevcut İlçe Başkanı Onur Dolar yeniden başkan seçilirken Genel Başkan Erbakan'ın iktidara gelmeleri durumunda yapacakları hakkında vaatlerde bulundu.

"TÜM BORÇLARI KAPATIP SIFIRLAYACAĞIZ "

Erbakan, aynı ruh ve istikamette yürüyen bir Yeniden Refah Partisi olduğunu belirterek," Yine milli görüş var inşallah yine gelecek ve bu milletin yüzünü yine güldürecek Allah'ın izniyle. Biz iktidara geldiğimizde iç ve dış tüm borçları kapatıp sıfırlayacağız." dedi.

"PROJELERİMİZ HAZIR"

Milli görüşün birinci 40 yılda yıllık 70 milyar dolar kaynak bulduğunu anımsatan Erbakan, "Biz de yıllık 150 milyar dolar kaynak oluşturacak projelerimiz hazır." diye konuştu."

EMEKLİ, MEMUR VE İŞÇİYE ZAM SÖZÜ VERDİ

"Ağır sanayi hamlesi başlatıp işsizliği ortadan kaldıracağız." diyerek sözlerini sürdüren Erbakan," Milli kaynak paketlerimizle oluşturacağımız kaynak ile iktidara gelir gelmez ilk yılımızda emekliye, memura, işçiye yüzde 70 zam yapacağız. Bunu milli görüş sözü olarak veriyorum. Cenab-ı Allah bütün bu söylediklerimizi hayata geçirmeyi nasip eylesin." ifadelerini kullandı.