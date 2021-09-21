Fatih Karagümrük 0-0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de futbol heyecanı 6. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Fikstürün yoğunlaştığı bu ara haftalarda puan kaybetmek istemeyen takımlar sahaya galibiyet için çıkıyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Girilen pozisyonları gole çeviremeyen iki ekip de sahadan puanları paylaşarak ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Karagümrük 11 puana ulaşırken, Antalyaspor 5 puana yükseldi.

FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 ANTALYASPOR

3. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Kaleci Boffin'in pasında Milosevic'e yaptığı baskıyla topun sahibi olan Adnan Uğur, meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Ahmed Musa'ya aktardı. Nijeryalı oyuncunun pasında Kudriashov'dan seken top Pesic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde yakın mesafeden şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada soldan Caner Erkin'in uzun pasında topu göğsüyle kontrol eden Pesic, süratle ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı. Kaleci Boffin, ayaklarıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

38. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Ahmed Musa'nın savunmanın arkasına pasında Güray Vural'dan seken top, solda son çizgiye yakın bir noktada Kerim Frei'ın önüne düştü. Kerim'in ortasında Pesic, kafayla topu Bertolacci'ye indirdi. Bu oyuncunun altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.