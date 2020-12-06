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Fatih Karagümrük 2-1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük 2-1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Ramazan Civelek xx, Fatih Kuruçuk xx, Enzo Roco xx, Balkovec xx, Lucas Biglia xxx, Erik Sabo xx, Badou Ndiaye xxx (Yannis Salibur dk. 62 ? (Aatif Chahechouhe dk. 76 ?)), Ndao xxx, Jimmy Durmaz xxx (Vato Arveladze dk. 86 ?), Artur Sobiech xxx (Mevlüt Erdinç dk. 46 x)

Yedekler: Aykut Özer, Koray Altınay, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Muhammed Pehlivan, Zeki Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Can

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x (Tarık Çetin dk. 46 x), Morozyuk x, Emir Dilaver x, Meriah xx, Melnjak x, Abdullah Durak xx, Donsah x (Yasin Pehlivan dk. 73 x), Onur Bulut x (Michalak dk. 46 x), Baiano x (Tunay Torun dk. 41 x), Fernando Andrade x (Samudio dk. 62 x), Loic Remy x

Yedekler: Selim Ay, Talbi, Doğan Erdoğan, Mithat Pala, Skoda

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Ndao (dk. 15 ve 25) (Fatih Karagümrük), Meriah (dk. 20) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Artur Sobiech, Mevlüt Erdinç, Vato Arveladze, Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), Donsah (Çaykur Rizespor)

İLK YARI

 

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

15. dakikada Karagümrük öne geçti. Jimmy'nin soldan açtığı ortada topa arka direkte gelişine sert vuran Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

20. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Melnjak'ın soldan ortasında arka direkte Balkovec'in üzerinden kafa vuruşunu yapan Meriah, topu ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Karagümrük tekrar öne geçti. Ndao, sağdan sürerek getirdiği topta Sobiech ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Önünde rakibi olmasına rağmen şutunu çeken Ndao, topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-1

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

51. dakikada Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Tarık Çetin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Yannis Salibur'un rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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