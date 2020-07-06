Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de sezonun 32.hafta maçında Fatih Karagümrük - Boluspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Fatih Karagümrük - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

FATİH KARAGÜMRÜK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük - Boluspor maçı 6 Temmuz (bugün) 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Vefa Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Cemal Alpay üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Boluspor maçı 6 Temmuz (bugün) saat 17.30'da beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alpaslan Erdem, Attamah, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Brahim Darri, Zeki Yıldırım, Alassane Ndao, Ramazan Civelek, Erik Sabo, Artur Sobiech,

Boluspor: Orlando Mosquera, İsmail Konuk, Sincere Seth, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Melih Okutan, Mustafa Durak