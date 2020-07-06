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Fatih Karagümrük - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak olan maçta Fatih Karagümrük evinde Boluspor'u ağırlayacak. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler Fatih Karagümrük - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 1. Lig'de sezonun 32.hafta maçında Fatih Karagümrük -  Boluspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Fatih Karagümrük - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

Fatih Karagümrük - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? 

Fatih Karagümrük - Boluspor maçı 6 Temmuz (bugün) 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, Vefa Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Erkan Özdamar'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Cemal Alpay üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

Fatih Karagümrük - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Boluspor maçı 6 Temmuz (bugün) saat 17.30'da  beIN SPORTS MAX HD 1  kanalından naklen yayınlanacak.

Fatih Karagümrük - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alpaslan Erdem, Attamah, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Brahim Darri, Zeki Yıldırım, Alassane Ndao, Ramazan Civelek, Erik Sabo, Artur Sobiech, 

Boluspor: Orlando Mosquera, İsmail Konuk, Sincere Seth, Fethi Özer, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Melih Okutan, Mustafa Durak



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