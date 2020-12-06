Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 11. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor ile 06.12.2020 13:30'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
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Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor maç sonucu:
|Fatih Karagümrük
|Çaykur Rizespor
|2
|1
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Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
06.12.2020 13:30
Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri
Ümit Öztürk(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Erkan Engin(avar)
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 71. Jakup Jimmy Durmaz
Yedekler
93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 21. Murat Sarıgül, 24. Vato Arveladze, 92. Aatıf Chahechouhe
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Çaykur Rizespor İlk 11
25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah
Yedekler
1. Tarık Çetin, 4. Montassar Omar Talbı, 6. Yasin Pehlivan, 11. Tunay Torun, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 54. Mithat Pala, 66. Doğan Erdoğan, 17. Konrad Hubert Mıchalak
Teknik Sorumlu
Stjepan Tomas
Süper Lig 11. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|10
|7
|2
|1
|20
|5
|23
|15
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|23
|12
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|19
|3
|5
|Fatih Karagümrük
|11
|4
|5
|2
|19
|12
|17
|7
|6
|Göztepe
|10
|3
|6
|1
|16
|10
|15
|6
|7
|Konyaspor
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|15
|5
|8
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|9
|Başakşehir FK
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|15
|1
|10
|Kasımpaşa
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|15
|0
|11
|Yeni Malatyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|13
|-2
|12
|Çaykur Rizespor
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|12
|-3
|13
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|12
|-3
|14
|Hatayspor
|8
|3
|3
|2
|7
|12
|12
|-5
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|10
|-5
|16
|Sivasspor
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|-3
|17
|BB Erzurumspor
|10
|2
|3
|5
|11
|17
|9
|-6
|18
|Kayserispor
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|9
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|8
|-9
|20
|Denizlispor
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|6
|-8
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|2
|-8
Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları
|04.12.0020
|Beşiktaş
|3-0
|Kasımpaşa
|05.12.0020
|Galatasaray
|3-0
|Hatayspor
|05.12.0020
|Göztepe
|1-1
|Kayserispor
|05.12.0020
|Konyaspor
|2-0
|BB Erzurumspor
|05.12.0020
|Yeni Malatyaspor
|1-1
|Başakşehir FK
|05.12.0020
|Gençlerbirliği
|2-1
|Alanyaspor
|06.12.0020
|Denizlispor
|Fenerbahçe
|06.12.0020
|Antalyaspor
|MKE Ankaragücü
|06.12.0020
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Çaykur Rizespor
|07.12.0020
|Trabzonspor
|Sivasspor