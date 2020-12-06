Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor ile 06.12.2020 13:30'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor maç sonucu: Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor 2 1 Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.12.2020 13:30

Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Erkan Engin(avar)

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 71. Jakup Jimmy Durmaz

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 21. Murat Sarıgül, 24. Vato Arveladze, 92. Aatıf Chahechouhe

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 4. Montassar Omar Talbı, 6. Yasin Pehlivan, 11. Tunay Torun, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 54. Mithat Pala, 66. Doğan Erdoğan, 17. Konrad Hubert Mıchalak

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 10 7 2 1 20 5 23 15 2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 12 3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 20 7 4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 19 3 5 Fatih Karagümrük 11 4 5 2 19 12 17 7 6 Göztepe 10 3 6 1 16 10 15 6 7 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 15 5 8 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 9 Başakşehir FK 11 4 3 4 17 16 15 1 10 Kasımpaşa 11 4 3 4 13 13 15 0 11 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 13 -2 12 Çaykur Rizespor 10 3 3 4 13 16 12 -3 13 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 12 -3 14 Hatayspor 8 3 3 2 7 12 12 -5 15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 10 -5 16 Sivasspor 9 2 3 4 8 11 9 -3 17 BB Erzurumspor 10 2 3 5 11 17 9 -6 18 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 9 -6 19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 8 -9 20 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 6 -8 21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 2 -8

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları