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Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 11. hafta maçında Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Çaykur Rizespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 11. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Çaykur Rizespor ile 06.12.2020 13:30'da karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor maç sonucu:

FATİH KARAGÜMRÜK ÇAYKUR RİZESPOR
Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor
2 1

Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.12.2020 13:30

Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Murat Erdoğan(dördüncü Hakem), Ali Şansalan(var), Erkan Engin(avar)

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 9. Artur Adam Sobıech, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 28. Ramazan Civelek, 29. Jure Balkovec, 52. Erik Sabo, 71. Jakup Jimmy Durmaz

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 8. Zeki Yıldırım, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 21. Murat Sarıgül, 24. Vato Arveladze, 92. Aatıf Chahechouhe

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

25. Gökhan Akkan, 5. Abdullah Durak, 8. Fabrıcıo Santos De Jesus, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 23. Godfred Donsah, 24. Emır Dılaver, 26. Onur Bulut, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 80. Yassıne Merıah

Yedekler

1. Tarık Çetin, 4. Montassar Omar Talbı, 6. Yasin Pehlivan, 11. Tunay Torun, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 54. Mithat Pala, 66. Doğan Erdoğan, 17. Konrad Hubert Mıchalak

Teknik Sorumlu

Stjepan Tomas

Süper Lig 11. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor107212052315
2Galatasaray117221972312
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş106132017193
5Fatih Karagümrük114521912177
6Göztepe103611610156
7Konyaspor10433127155
8Gaziantep FK103611513152
9Başakşehir FK114341716151
10Kasımpaşa114341313150
11Yeni Malatyaspor10343111313-2
12Çaykur Rizespor10334131612-3
13Trabzonspor10334121512-3
14Hatayspor833271212-5
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor92348119-3
17BB Erzurumspor1023511179-6
18Kayserispor102356129-6
19Gençlerbirliği102268178-9
20Denizlispor91358166-8
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 11. hafta Fikstür sonuçları

04.12.0020Beşiktaş3-0Kasımpaşa
05.12.0020Galatasaray3-0Hatayspor
05.12.0020Göztepe1-1Kayserispor
05.12.0020Konyaspor2-0BB Erzurumspor
05.12.0020Yeni Malatyaspor1-1Başakşehir FK
05.12.0020Gençlerbirliği2-1Alanyaspor
06.12.0020Denizlispor Fenerbahçe
06.12.0020Antalyaspor MKE Ankaragücü
06.12.0020Fatih Karagümrük2-1Çaykur Rizespor
07.12.0020Trabzonspor Sivasspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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