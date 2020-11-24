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Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları devam ediyor. Öğle seansının son maçında Fatih Karagümrük ile Esenler Erokspor karşılaşıyor. İşte karşılaşmanın canlı izleme linki...

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor eşleşmesi, 4. turun dikkat çeken maçları arasında yer aldı. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor başlığıyla araştırmalar yapıyor. İşte bu maçın canlı izleme linki...

FATİH KARAGÜMRÜK - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçları başlıyor. 24 Kasım Salı günü oynanacak maçlar arasında günün ilk maçı olan Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçı, bugün saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, Vefa Stadyumu'nda oynanacakken hakem, Çağdaş Altay tarafından yönetilecek. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Hüseyin Aylak üstlenecek. 

FATİH KARAGÜMRÜK - ESENLER EROKSPOR HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçı da bugün saat 17.00'de A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ESENLER EROKSPOR CANLI İZLE

Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor

14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK

15.00 Denizlispor-Turgutluspor

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor

19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

25 Kasım Çarşamba

13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu

14.30 Altınordu-Çorum FK

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor

15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor

19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor

26 Kasım Perşembe

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor

17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

19.00 Konyaspor-Manisa FK

21.00 Göztepe-Kırklarelispor

Onur Çelik
Spor Editörü


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