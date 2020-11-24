Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçı CANLI İZLE LİNKİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları devam ediyor. Öğle seansının son maçında Fatih Karagümrük ile Esenler Erokspor karşılaşıyor. İşte karşılaşmanın canlı izleme linki...
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor eşleşmesi, 4. turun dikkat çeken maçları arasında yer aldı. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor başlığıyla araştırmalar yapıyor. İşte bu maçın canlı izleme linki...
FATİH KARAGÜMRÜK - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçları başlıyor. 24 Kasım Salı günü oynanacak maçlar arasında günün ilk maçı olan Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçı, bugün saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, Vefa Stadyumu'nda oynanacakken hakem, Çağdaş Altay tarafından yönetilecek. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Hüseyin Aylak üstlenecek.
FATİH KARAGÜMRÜK - ESENLER EROKSPOR HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor maçı da bugün saat 17.00'de A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK - ESENLER EROKSPOR CANLI İZLE
Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor
14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK
15.00 Denizlispor-Turgutluspor
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor
19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor
25 Kasım Çarşamba
13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu
14.30 Altınordu-Çorum FK
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor
15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor
19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor
26 Kasım Perşembe
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor
15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor
17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon
19.00 Konyaspor-Manisa FK
21.00 Göztepe-Kırklarelispor