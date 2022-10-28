Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 12. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Galatasaray arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı canlı izle | Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 12.haftasındaki Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 28 Ekim 2022 Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.00'de başlayan maçı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Mustafa Sönmez yapıyor.

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FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fatih Karagümrük- Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ