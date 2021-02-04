Fatih Karagümrük, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Fatih Karagümrük, Gaziantep ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep ile 03.02.2021 16:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fatih Karagümrük, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu? Fatih Karagümrük - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fatih Karagümrük, Gaziantep maç sonucu: Fatih Karagümrük Gaziantep 2 0 Fatih Karagümrük Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın Fatih Karagümrük, Gaziantep maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Atatürk Olimpiyat - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.02.2021 16:00

Fatih Karagümrük Gaziantep Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Sarper Barış Saka(var), Direnç Tonusluoğlu(avar)

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

93. Aykut Özer, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 89. Lucas Nahuel Castro, 90. Kemal Ademı, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

12. Yavuz Aygün, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 11. Mevlüt Erdinç, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 24. Vato Arveladze, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Alassane Ndao,58.dk (f), Fabıo Borını,64.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Lucas Rodrıgo Bıglıa 41.dk, Sarı Kart Andrea Bertolaccı 45.dk

Oyundan Çıkanlar

Alassane Ndao 77.dk, Kemal Ademı 77.dk, Fabıo Borını 86.dk, Andrea Bertolaccı 86.dk, Lucas Nahuel Castro 57.dk

Oyuna Girenler

Emre Çolak 77.dk, Artur Adam Sobıech 77.dk, Yannıs Romarıc Salıbur 86.dk, Vato Arveladze 86.dk, Jakup Jimmy Durmaz 57.dk

Gaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 11. Güray Vural, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 32. Osama Rashıd, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

71. Mustafa Burak Bozan, 4. Ulaş Zengin, 7. Kenan Özer, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 14. Bilal Başacıkoğlu, 20. Zvonımır Kozulj, 26. Mirza Cihan, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 15. Ertuğrul Ersoy, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza

Teknik Sorumlu

Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı 89.dk, Sarı Kart Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 45.dk

Oyundan Çıkanlar

Güray Vural 84.dk, Oğuz Ceylan 72.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 64.dk, Nouha Dıcko 46.dk, Osama Rashıd 84.dk

Oyuna Girenler

Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 84.dk, Bilal Başacıkoğlu 72.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 64.dk, Kenan Özer 46.dk, Andre Alexandre Carreıra De Sousa 84.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 48 21 2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 45 28 3 Beşiktaş 22 14 3 5 49 26 45 23 4 Alanyaspor 22 11 5 6 38 22 38 16 5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 36 3 6 Gaziantep FK 22 9 8 5 35 28 35 7 7 Hatayspor 22 10 5 7 35 28 35 7 8 Fatih Karagümrük 22 9 7 6 35 29 34 6 9 Antalyaspor 22 7 9 6 22 27 30 -5 10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 11 Kasımpaşa 22 7 5 10 24 32 26 -8 12 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 26 -9 13 Göztepe 21 6 7 8 30 26 25 4 14 Sivasspor 22 5 10 7 22 28 25 -6 15 Konyaspor 21 6 6 9 27 27 24 0 16 Başakşehir FK 22 6 6 10 27 40 24 -13 17 Kayserispor 22 6 5 11 16 27 23 -11 18 BB Erzurumspor 22 5 6 11 20 35 21 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 17 -18

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları