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Fatih Karagümrük, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Fatih Karagümrük, Gaziantep ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Gaziantep Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Fatih Karagümrük, Gaziantep ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Gaziantep mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep ile 03.02.2021 16:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fatih Karagümrük, Gaziantep Maç Sonucu Ne Oldu?

Fatih Karagümrük - Gaziantep Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Gaziantep maç sonucu:

FATİH KARAGÜMRÜK GAZİANTEP
Fatih Karagümrük Gaziantep
2 0

Fatih Karagümrük Gaziantep Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fatih Karagümrük, Gaziantep maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Atatürk Olimpiyat - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.02.2021 16:00

Fatih Karagümrük Gaziantep Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Sarper Barış Saka(var), Direnç Tonusluoğlu(avar)

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

93. Aykut Özer, 4. Koray Altınay, 5. Enzo Pablo Roco Roco, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 89. Lucas Nahuel Castro, 90. Kemal Ademı, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

12. Yavuz Aygün, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 11. Mevlüt Erdinç, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 22. Fatih Kuruçuk, 24. Vato Arveladze, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

Alassane Ndao,58.dk (f), Fabıo Borını,64.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Lucas Rodrıgo Bıglıa 41.dk, Sarı Kart Andrea Bertolaccı 45.dk

Oyundan Çıkanlar

Alassane Ndao 77.dk, Kemal Ademı 77.dk, Fabıo Borını 86.dk, Andrea Bertolaccı 86.dk, Lucas Nahuel Castro 57.dk

Oyuna Girenler

Emre Çolak 77.dk, Artur Adam Sobıech 77.dk, Yannıs Romarıc Salıbur 86.dk, Vato Arveladze 86.dk, Jakup Jimmy Durmaz 57.dk

GAZİANTEPGaziantep

Gaziantep İlk 11

1. Günay Güvenç, 3. El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, 6. Alın Dorınel Toşca, 8. Jefferson Nogueıra Junıor, 11. Güray Vural, 16. Pawel Mıroslaw Olkowskı, 17. Oğuz Ceylan, 27. Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo, 44. Alexandru Iulıan Maxım, 32. Osama Rashıd, 94. Nouha Dıcko

Yedekler

71. Mustafa Burak Bozan, 4. Ulaş Zengin, 7. Kenan Özer, 13. Iraneuton Sousa Moraıs Junıor, 14. Bilal Başacıkoğlu, 20. Zvonımır Kozulj, 26. Mirza Cihan, 28. Andre Alexandre Carreıra De Sousa, 15. Ertuğrul Ersoy, 9. Andre Felıpe Rıbeıro De Souza

Teknik Sorumlu

Rıcardo Manuel Da Sılva Sa Pınto

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı 89.dk, Sarı Kart Kevın Antonıo J. Mırallas Y Castıllo 45.dk

Oyundan Çıkanlar

Güray Vural 84.dk, Oğuz Ceylan 72.dk, Jefferson Nogueıra Junıor 64.dk, Nouha Dıcko 46.dk, Osama Rashıd 84.dk

Oyuna Girenler

Iraneuton Sousa Moraıs Junıor 84.dk, Bilal Başacıkoğlu 72.dk, Andre Felıpe Rıbeıro De Souza 64.dk, Kenan Özer 46.dk, Andre Alexandre Carreıra De Sousa 84.dk

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe22153445244821
2Galatasaray22143546184528
3Beşiktaş22143549264523
4Alanyaspor22115638223816
5Trabzonspor2110652724363
6Gaziantep FK229853528357
7Hatayspor2210573528357
8Fatih Karagümrük229763529346
9Antalyaspor22796222730-5
10Yeni Malatyaspor217772726281
11Kasımpaşa227510243226-8
12Çaykur Rizespor22688283726-9
13Göztepe216783026254
14Sivasspor225107222825-6
15Konyaspor216692727240
16Başakşehir FK226610274024-13
17Kayserispor226511162723-11
18BB Erzurumspor225611203521-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü215313253518-10
21Denizlispor214512213917-18

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları

09.01.0021Kayserispor1-0Yeni Malatyaspor
09.01.0021Galatasaray6-0Gençlerbirliği
09.01.0021Göztepe0-1Antalyaspor
09.01.0021Sivasspor2-1Gaziantep FK
10.01.0021MKE Ankaragücü1-2Başakşehir FK
10.01.0021Çaykur Rizespor1-1Denizlispor
10.01.0021Fatih Karagümrük2-1Konyaspor
10.01.0021Hatayspor2-2Beşiktaş
11.01.0021Alanyaspor1-2Kasımpaşa
11.01.0021BB Erzurumspor0-3Fenerbahçe
Onur Çelik
Spor Editörü
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