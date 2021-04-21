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Fatih Karagümrük, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Fatih Karagümrük, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Fatih Karagümrük, Göztepe ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Göztepe ile 20.04.2021 16:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fatih Karagümrük, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?

Fatih Karagümrük - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Göztepe maç sonucu:

FATİH KARAGÜMRÜK GÖZTEPE
Fatih Karagümrük Göztepe
1 1

Fatih Karagümrük Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fatih Karagümrük, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Atatürk Olimpiyat - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.04.2021 16:00

Fatih Karagümrük Göztepe Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Bülent Birincioğlu(avar)

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

93. Aykut Özer, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 18. Alassane Ndao, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens

Yedekler

25. Yavuz Ulaş Genç, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 16. Fabıo Borını, 24. Vato Arveladze, 64. Ömer Faruk Ersoy, 66. Batuhan Öztürk, 67. Ali Rıza Aslan, 76. Yusuf Erdoğan

Teknik Sorumlu

Goller

Mevlüt Erdinç,32.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Serhat Ahmetoğlu 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Mevlüt Erdinç 73.dk, Muhammed Egemen Pehlivan 61.dk

Oyuna Girenler

Lucas Rodrıgo Bıglıa 73.dk, Vato Arveladze 61.dk

GÖZTEPEGöztepe

Göztepe İlk 11

13. Arda Özçimen, 77. Murat Paluli, 20. Lamine Gassama, 2. Kerim Alıcı, 41. Berkan Emir, 29. Foussenı Dıabate, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 44. Anderson Esıtı, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 9. Pape Cherıf Ndıaye

Yedekler

70. İrfan Can Eğribayat, 16. Balazs Attıla Megyerı, 8. Soner Aydoğdu, 30. Yalçın Kayan, 6. Kubilay Sönmez, 7. Halil Akbunar, 32. Peter Antonıo Zulj, 99. Stefano Napoleonı, 80. Beykan Şimşek, 18. Adıs Jahovıc

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

Berkan Emir,84.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 39.dk

Oyundan Çıkanlar

Foussenı Dıabate 64.dk, Zlatko Trıpıc 57.dk, Brown Aıde Ideye 57.dk, Pape Cherıf Ndıaye 85.dk, Anderson Esıtı 64.dk

Oyuna Girenler

Halil Akbunar 64.dk, Adıs Jahovıc 57.dk, Peter Antonıo Zulj 57.dk, Stefano Napoleonı 85.dk, Soner Aydoğdu 64.dk

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş34226672357237
2Fenerbahçe34216761346927
3Galatasaray33205865326533
4Trabzonspor34161174132599
5Hatayspor341581157435314
6Alanyaspor341571252375215
7Gaziantep FK331312849395110
8Sivasspor34121574740517
9Fatih Karagümrük341311104940509
10Göztepe351211125148473
11Çaykur Rizespor34101212445442-10
12Antalyaspor3591511364742-11
13Konyaspor34101113424541-3
14Yeni Malatyaspor3381312404537-5
15MKE Ankaragücü3310716415337-12
16Kasımpaşa3491015375037-13
17Kayserispor3481115264335-17
18Başakşehir FK338916365333-17
19Gençlerbirliği348818346032-26
20BB Erzurumspor3471017355831-23
21Denizlispor336819315826-27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları

20.04.2021Sivasspor0-0Beşiktaş
20.04.2021Kayserispor2-2Gençlerbirliği
20.04.2021Fatih Karagümrük1-1Göztepe
20.04.2021Çaykur Rizespor5-3Konyaspor
20.04.2021Hatayspor3-2Antalyaspor
21.04.2021MKE Ankaragücü Denizlispor
21.04.2021BB Erzurumspor Yeni Malatyaspor
21.04.2021Galatasaray Trabzonspor
22.04.2021Alanyaspor Gaziantep FK
22.04.2021Kasımpaşa Başakşehir FK
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