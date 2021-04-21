Fatih Karagümrük, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Fatih Karagümrük, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Fatih Karagümrük, Göztepe ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 36. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Göztepe ile 20.04.2021 16:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fatih Karagümrük, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fatih Karagümrük, Göztepe maç sonucu:
|Fatih Karagümrük
|Göztepe
|1
|1
Fatih Karagümrük Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın
Fatih Karagümrük, Göztepe maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Atatürk Olimpiyat - İstanbul
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.04.2021 16:00
Fatih Karagümrük Göztepe Maçının Hakemleri
Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Bülent Birincioğlu(avar)
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük İlk 11
93. Aykut Özer, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 18. Alassane Ndao, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens
Yedekler
25. Yavuz Ulaş Genç, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 16. Fabıo Borını, 24. Vato Arveladze, 64. Ömer Faruk Ersoy, 66. Batuhan Öztürk, 67. Ali Rıza Aslan, 76. Yusuf Erdoğan
Teknik Sorumlu
Goller
Mevlüt Erdinç,32.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Serhat Ahmetoğlu 90+2.dk
Oyundan Çıkanlar
Mevlüt Erdinç 73.dk, Muhammed Egemen Pehlivan 61.dk
Oyuna Girenler
Lucas Rodrıgo Bıglıa 73.dk, Vato Arveladze 61.dk
Göztepe İlk 11
13. Arda Özçimen, 77. Murat Paluli, 20. Lamine Gassama, 2. Kerim Alıcı, 41. Berkan Emir, 29. Foussenı Dıabate, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 44. Anderson Esıtı, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 9. Pape Cherıf Ndıaye
Yedekler
70. İrfan Can Eğribayat, 16. Balazs Attıla Megyerı, 8. Soner Aydoğdu, 30. Yalçın Kayan, 6. Kubilay Sönmez, 7. Halil Akbunar, 32. Peter Antonıo Zulj, 99. Stefano Napoleonı, 80. Beykan Şimşek, 18. Adıs Jahovıc
Teknik Sorumlu
Ünal Karaman
Goller
Berkan Emir,84.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 39.dk
Oyundan Çıkanlar
Foussenı Dıabate 64.dk, Zlatko Trıpıc 57.dk, Brown Aıde Ideye 57.dk, Pape Cherıf Ndıaye 85.dk, Anderson Esıtı 64.dk
Oyuna Girenler
Halil Akbunar 64.dk, Adıs Jahovıc 57.dk, Peter Antonıo Zulj 57.dk, Stefano Napoleonı 85.dk, Soner Aydoğdu 64.dk
Süper Lig 36. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|72
|37
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|3
|Galatasaray
|33
|20
|5
|8
|65
|32
|65
|33
|4
|Trabzonspor
|34
|16
|11
|7
|41
|32
|59
|9
|5
|Hatayspor
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|53
|14
|6
|Alanyaspor
|34
|15
|7
|12
|52
|37
|52
|15
|7
|Gaziantep FK
|33
|13
|12
|8
|49
|39
|51
|10
|8
|Sivasspor
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|51
|7
|9
|Fatih Karagümrük
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|50
|9
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|12
|12
|44
|54
|42
|-10
|12
|Antalyaspor
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|42
|-11
|13
|Konyaspor
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|41
|-3
|14
|Yeni Malatyaspor
|33
|8
|13
|12
|40
|45
|37
|-5
|15
|MKE Ankaragücü
|33
|10
|7
|16
|41
|53
|37
|-12
|16
|Kasımpaşa
|34
|9
|10
|15
|37
|50
|37
|-13
|17
|Kayserispor
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|35
|-17
|18
|Başakşehir FK
|33
|8
|9
|16
|36
|53
|33
|-17
|19
|Gençlerbirliği
|34
|8
|8
|18
|34
|60
|32
|-26
|20
|BB Erzurumspor
|34
|7
|10
|17
|35
|58
|31
|-23
|21
|Denizlispor
|33
|6
|8
|19
|31
|58
|26
|-27
Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları
|20.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Beşiktaş
|20.04.2021
|Kayserispor
|2-2
|Gençlerbirliği
|20.04.2021
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Göztepe
|20.04.2021
|Çaykur Rizespor
|5-3
|Konyaspor
|20.04.2021
|Hatayspor
|3-2
|Antalyaspor
|21.04.2021
|MKE Ankaragücü
|Denizlispor
|21.04.2021
|BB Erzurumspor
|Yeni Malatyaspor
|21.04.2021
|Galatasaray
|Trabzonspor
|22.04.2021
|Alanyaspor
|Gaziantep FK
|22.04.2021
|Kasımpaşa
|Başakşehir FK