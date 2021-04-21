Fatih Karagümrük, Göztepe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Fatih Karagümrük, Göztepe ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve Göztepe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında Göztepe ile 20.04.2021 16:00'da karşılaştı. Atatürk Olimpiyat - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fatih Karagümrük, Göztepe Maç Sonucu Ne Oldu? Fatih Karagümrük - Göztepe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fatih Karagümrük, Göztepe maç sonucu: Fatih Karagümrük Göztepe 1 1 Fatih Karagümrük Göztepe Maçının Özeti İçin Tıklayın Fatih Karagümrük, Göztepe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Atatürk Olimpiyat - İstanbul

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.04.2021 16:00

Fatih Karagümrük Göztepe Maçının Hakemleri

Tugay Kaan Numanoğlu(hakem), Mehmet Kısal(1. Yardımcı Hakem), Özgür Ertem(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Bülent Birincioğlu(avar)

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

93. Aykut Özer, 19. Yannıs Romarıc Salıbur, 11. Mevlüt Erdinç, 17. Muhammed Egemen Pehlivan, 18. Alassane Ndao, 22. Fatih Kuruçuk, 23. Aksel Aktaş, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 27. Serhat Ahmetoğlu, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 77. Jeremaın Marcıano Lens

Yedekler

25. Yavuz Ulaş Genç, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 16. Fabıo Borını, 24. Vato Arveladze, 64. Ömer Faruk Ersoy, 66. Batuhan Öztürk, 67. Ali Rıza Aslan, 76. Yusuf Erdoğan

Teknik Sorumlu

Goller

Mevlüt Erdinç,32.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Serhat Ahmetoğlu 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Mevlüt Erdinç 73.dk, Muhammed Egemen Pehlivan 61.dk

Oyuna Girenler

Lucas Rodrıgo Bıglıa 73.dk, Vato Arveladze 61.dk

Göztepe

Göztepe İlk 11

13. Arda Özçimen, 77. Murat Paluli, 20. Lamine Gassama, 2. Kerim Alıcı, 41. Berkan Emir, 29. Foussenı Dıabate, 60. Obınna Emmanuel Nwobodo, 44. Anderson Esıtı, 11. Zlatko Trıpıc, 22. Brown Aıde Ideye, 9. Pape Cherıf Ndıaye

Yedekler

70. İrfan Can Eğribayat, 16. Balazs Attıla Megyerı, 8. Soner Aydoğdu, 30. Yalçın Kayan, 6. Kubilay Sönmez, 7. Halil Akbunar, 32. Peter Antonıo Zulj, 99. Stefano Napoleonı, 80. Beykan Şimşek, 18. Adıs Jahovıc

Teknik Sorumlu

Ünal Karaman

Goller

Berkan Emir,84.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Obınna Emmanuel Nwobodo 39.dk

Oyundan Çıkanlar

Foussenı Dıabate 64.dk, Zlatko Trıpıc 57.dk, Brown Aıde Ideye 57.dk, Pape Cherıf Ndıaye 85.dk, Anderson Esıtı 64.dk

Oyuna Girenler

Halil Akbunar 64.dk, Adıs Jahovıc 57.dk, Peter Antonıo Zulj 57.dk, Stefano Napoleonı 85.dk, Soner Aydoğdu 64.dk

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 72 37 2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 3 Galatasaray 33 20 5 8 65 32 65 33 4 Trabzonspor 34 16 11 7 41 32 59 9 5 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 53 14 6 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 52 15 7 Gaziantep FK 33 13 12 8 49 39 51 10 8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 51 7 9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 50 9 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 42 -10 12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 42 -11 13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 41 -3 14 Yeni Malatyaspor 33 8 13 12 40 45 37 -5 15 MKE Ankaragücü 33 10 7 16 41 53 37 -12 16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 37 -13 17 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 35 -17 18 Başakşehir FK 33 8 9 16 36 53 33 -17 19 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 32 -26 20 BB Erzurumspor 34 7 10 17 35 58 31 -23 21 Denizlispor 33 6 8 19 31 58 26 -27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları