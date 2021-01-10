Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 18. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 10.01.2021 13:30'da karşılaştı. Kocaeli Stadı - Kocaeli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.
Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:
|Fatih Karagümrük
|İttifak Holding Konyaspor
|2
|1
Fatih Karagümrük İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Kocaeli Stadı - Kocaeli
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
10.01.2021 13:30
Fatih Karagümrük İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri
Serkan Tokat(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Erkan Engin(avar)
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 91. Andrea Bertolaccı
Yedekler
93. Aykut Özer, 25. Yavuz Ulaş Genç, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 28. Ramazan Civelek, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
İttifak Holding Konyaspor İlk 11
13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 89. Nejc Skubıc
Yedekler
34. Eray Birniçan, 5. Marın Anıcıc, 7. Ömer Ali Şahiner, 14. Zymer Bytyqı, 20. İsmail Güven, 24. Doğan Can Gölpek, 28. Musa Çağıran, 32. Ali Karakaya, 77. Şener Kaya, 88. Erdon Dacı
Süper Lig 18. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|16
|11
|1
|4
|37
|19
|34
|18
|2
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|3
|Fenerbahçe
|16
|10
|2
|4
|32
|21
|32
|11
|4
|Gaziantep FK
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|31
|12
|5
|Alanyaspor
|17
|9
|3
|5
|28
|14
|30
|14
|6
|Hatayspor
|16
|8
|3
|5
|23
|20
|27
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Fatih Karagümrük
|17
|6
|6
|5
|27
|23
|24
|4
|9
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|24
|-6
|10
|Konyaspor
|17
|6
|4
|7
|24
|21
|22
|3
|11
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|22
|-2
|12
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|13
|Çaykur Rizespor
|16
|5
|5
|6
|21
|29
|20
|-8
|14
|Göztepe
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|19
|1
|15
|Başakşehir FK
|16
|5
|4
|7
|22
|27
|19
|-5
|16
|Kasımpaşa
|16
|5
|4
|7
|18
|26
|19
|-8
|17
|Gençlerbirliği
|17
|5
|4
|8
|18
|31
|19
|-13
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|16
|-10
|19
|MKE Ankaragücü
|16
|4
|3
|9
|19
|25
|15
|-6
|20
|Denizlispor
|16
|3
|4
|9
|16
|27
|13
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|17
|3
|4
|10
|16
|30
|13
|-14
Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları
|09.01.0021
|Sivasspor
|2-1
|Gaziantep FK
|09.01.0021
|Kayserispor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|09.01.0021
|Göztepe
|0-1
|Antalyaspor
|09.01.0021
|Galatasaray
|6-0
|Gençlerbirliği
|10.01.0021
|Fatih Karagümrük
|1-0
|Konyaspor
|10.01.0021
|Çaykur Rizespor
|Denizlispor
|10.01.0021
|Hatayspor
|Beşiktaş
|10.01.0021
|MKE Ankaragücü
|Başakşehir FK
|11.01.0021
|BB Erzurumspor
|Fenerbahçe
|11.01.0021
|Alanyaspor
|Kasımpaşa