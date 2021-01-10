Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 10.01.2021 13:30'da karşılaştı. Kocaeli Stadı - Kocaeli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu: Fatih Karagümrük İttifak Holding Konyaspor 2 1 Fatih Karagümrük İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kocaeli Stadı - Kocaeli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.01.2021 13:30

Fatih Karagümrük İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri

Serkan Tokat(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Erkan Engin(avar)

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 25. Yavuz Ulaş Genç, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 28. Ramazan Civelek, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

İttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 5. Marın Anıcıc, 7. Ömer Ali Şahiner, 14. Zymer Bytyqı, 20. İsmail Güven, 24. Doğan Can Gölpek, 28. Musa Çağıran, 32. Ali Karakaya, 77. Şener Kaya, 88. Erdon Dacı

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 16 11 1 4 37 19 34 18 2 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 3 Fenerbahçe 16 10 2 4 32 21 32 11 4 Gaziantep FK 17 8 7 2 31 19 31 12 5 Alanyaspor 17 9 3 5 28 14 30 14 6 Hatayspor 16 8 3 5 23 20 27 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 24 4 9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6 10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 22 3 11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 22 -2 12 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 13 Çaykur Rizespor 16 5 5 6 21 29 20 -8 14 Göztepe 17 4 7 6 21 20 19 1 15 Başakşehir FK 16 5 4 7 22 27 19 -5 16 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 19 -8 17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 19 -13 18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 16 -10 19 MKE Ankaragücü 16 4 3 9 19 25 15 -6 20 Denizlispor 16 3 4 9 16 27 13 -11 21 BB Erzurumspor 17 3 4 10 16 30 13 -14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları