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Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Fatih Karagümrük ve İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Fatih Karagümrük sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 10.01.2021 13:30'da karşılaştı. Kocaeli Stadı - Kocaeli stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor maç sonucu:

FATİH KARAGÜMRÜK İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Fatih Karagümrük İttifak Holding Konyaspor
2 1

Fatih Karagümrük İttifak Holding Konyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Kocaeli Stadı - Kocaeli

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

10.01.2021 13:30

Fatih Karagümrük İttifak Holding Konyaspor Maçının Hakemleri

Serkan Tokat(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Kamil Çetin(2. Yardımcı Hakem), Kadir Sağlam(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Erkan Engin(avar)

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 25. Yavuz Ulaş Genç, 3. Alparslan Erdem, 9. Artur Adam Sobıech, 21. Murat Sarıgül, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 28. Ramazan Civelek, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORİttifak Holding Konyaspor

İttifak Holding Konyaspor İlk 11

13. İbrahim Sehıc, 6. Ahmet Yılmaz Çalık, 8. Marko Jevtovıc, 11. Denı Mılosevıc, 12. Guılherme Haubert Sıtya, 16. Oğuz Kağan Güçtekin, 17. Sokol Cikalleshi, 18. Amır Hadzıahmetovıc, 19. Levan Shengelıa, 23. Artem Kravets, 89. Nejc Skubıc

Yedekler

34. Eray Birniçan, 5. Marın Anıcıc, 7. Ömer Ali Şahiner, 14. Zymer Bytyqı, 20. İsmail Güven, 24. Doğan Can Gölpek, 28. Musa Çağıran, 32. Ali Karakaya, 77. Şener Kaya, 88. Erdon Dacı

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş16111437193418
2Galatasaray17103434143320
3Fenerbahçe16102432213211
4Gaziantep FK1787231193112
5Alanyaspor1793528143014
6Hatayspor168352320273
7Trabzonspor17755192026-1
8Fatih Karagümrük176652723244
9Antalyaspor18666192524-6
10Konyaspor176472421223
11Sivasspor17575192122-2
12Yeni Malatyaspor17566212321-2
13Çaykur Rizespor16556212920-8
14Göztepe174762120191
15Başakşehir FK16547222719-5
16Kasımpaşa16547182619-8
17Gençlerbirliği17548183119-13
18Kayserispor17449112116-10
19MKE Ankaragücü16439192515-6
20Denizlispor16349162713-11
21BB Erzurumspor173410163013-14

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları

09.01.0021Sivasspor2-1Gaziantep FK
09.01.0021Kayserispor1-0Yeni Malatyaspor
09.01.0021Göztepe0-1Antalyaspor
09.01.0021Galatasaray6-0Gençlerbirliği
10.01.0021Fatih Karagümrük1-0Konyaspor
10.01.0021Çaykur Rizespor Denizlispor
10.01.0021Hatayspor Beşiktaş
10.01.0021MKE Ankaragücü Başakşehir FK
11.01.0021BB Erzurumspor Fenerbahçe
11.01.0021Alanyaspor Kasımpaşa
Onur Çelik
Spor Editörü


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