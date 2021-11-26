Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Bu önemli maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI BEİNSPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1'i izlemek için Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı Bein Sports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Turgut Doman görev alacak.