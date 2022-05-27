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  3. Fatih Karagümrük'te ayrılık! Sosyal medya hesabından duyurdu: Volkan Demirel dönemi sona erdi!

Fatih Karagümrük'te ayrılık! Sosyal medya hesabından duyurdu: Volkan Demirel dönemi sona erdi!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda görevinin sona erdiğini açıkladı.

Fatih Karagümrük'te ayrılık! Sosyal medya hesabından duyurdu: Volkan Demirel dönemi sona erdi!

Volkan Demirel kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurman’ın isteği doğrultusunda tamamlandı. 

Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum  taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."

 

Fatih Karagümrük'te ayrılık! Sosyal medya hesabından duyurdu: Volkan Demirel dönemi sona erdi!

NE OLMUŞTU?

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük'te yeni teknik Volkan Demirel olmuştu. Volkan Demirel yönetiminde 24 maça çıkan kırmızı siyahlılar 12 maçtan 3 puanla, 5 maçtan 1 puanla ayrılırken 7 maçta ise rakiplerine yenilmişti. Demirel, maç başına 1.71 puan ortalaması yakalamıştı. 

Fatih Karagümrük'te ayrılık! Sosyal medya hesabından duyurdu: Volkan Demirel dönemi sona erdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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