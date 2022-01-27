Fatih Karagümrük'ten Pesic açıklaması! Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?

Bu sezon takımıyla iyi bir çıkış yaşayan ve performansıyla da birçok kulübün ilgisini çeken Sırp futbolcu Aleksandar Pesic, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Takıma golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler Fatih Karagümrük ile temasa geçse de kırmızı-beyazlı ekip transferin gerçekleşmeyeceğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

"SATMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Fatih Karagümrük tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Aleksandar Pesic ile ilgili basında ve sosyal medyada yapılan transfer söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Görülen lüzum üzerine açıklıyoruz ki; oyuncumuz Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur" ifadelerine yer verildi.

Kamuoyunun Bilgisine pic.twitter.com/hLCmjve4PK — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 27, 2022

BEDELSİZ OLARAK GELMİŞTİ

Sezon başında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımından bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Aleksandar Pesic, takımıyla çıktığı 21 lig karşılaşmasında 12 gol atarken 2 de asistlik önemli bir istatistiğe imza attı. Karagümrük ile kendini bulan 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro.