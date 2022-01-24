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  3. Fatih Portakal, "kankası" Ekrem İmamoğlu'na hesap sordu! İBB uyuyor mu diye kontrol etti! "Kamuoyunu bilgilendirmelisiniz!"

Fatih Portakal, "kankası" Ekrem İmamoğlu'na hesap sordu! İBB uyuyor mu diye kontrol etti! "Kamuoyunu bilgilendirmelisiniz!"

Fatih Portakal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden hesap sorarak, halkı bilgilendirmesi gerektiğini hatırlattı.

Fatih Portakal, "kankası" Ekrem İmamoğlu'na hesap sordu! İBB uyuyor mu diye kontrol etti! "Kamuoyunu bilgilendirmelisiniz!"

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından seslendi. Etkisini gösteren kar yağışlarının beraberinde getirdiği kazalardan İmamoğlu'nu sorumlu tutan ünlü sunucu, yakın arkadaşına adeta hesap sordu. Bu tür hava şartlarında yaşanacak olumsuz durumlar için, İBB'nin vatandaşı bilgilendirmesi gerektiğine de dikkat çeken Portakal, "Kamuoyunu bilgilendirmelisiniz" dedi.

Fatih Portakal, kankası Ekrem İmamoğlu'na hesap sordu! İBB uyuyor mu diye kontrol etti! Kamuoyunu bilgilendirmelisiniz!

"ARAÇ BAKIMLARI TAM MI?"

Sosyal medya hesabı üzerinden İmamoğlu'na peş peşe sorular yönelten Portakal, özellikle İstanbul'da yaşanan İETT kazalarına dikkat çekti. "Tekerleği patlayan İETT otobüsü yoldan çıkıp korkuluklara çarptı: 5 yaralı" haberini alıntılayan ünlü sunucu İmamoğlu'na, "Bu kazalar normal mi yoksa kaza sayısında artış mı var? Araç Bakımları tam mı? Kışa hazırlar mı? Personel yorgun mu? Toplu taşım kullanan insanlar güvenebilir mi? Çünkü insan sağlığından söz ediyoruz, kamuoyunu bilgilendirmelisiniz." ifadelerini kullanarak hem soru yöneltti, hem de sitem etti.

Fatih Portakal, kankası Ekrem İmamoğlu'na hesap sordu! İBB uyuyor mu diye kontrol etti! Kamuoyunu bilgilendirmelisiniz!

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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