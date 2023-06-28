Fatih Portakal kendi programı hakkında anket yaptı! Çıkan sonuç Portakalı şok etti!

Sözcü Tv'de kendi programını sunan Fatih Portakal geçtiğimiz gün, programda kendi meslektaşlarını azarlayarak rencide etmişti, sosyal medya hesabından eleştirileri savuşturmak için "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" başlıklı anket başlattı. Sonuç onu hiç mutlu etmedi.

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Fatih Portakal kendi programı hakkında anket yaptı! Çıkan sonuç Portakalı şok etti!

Sözcü TV Ana Haber bülteninde yer alan bir haberin dış sesine canlı yayında sinirlenen ve çalışma arkadaşlarını fırçalayıp "Ben bu bültene adımı koyuyorum" diyen Fatih Portakal, Twitter'dan, "Fatih Portakal ile Sözcü Ana Haberi nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sordu.

Seçenekler arasında, "Taraflı", "Tarafsız", "Farklı", "Egolu" seçenekleri yer aldı. Portakal'ın bitmesine henüz 8 saat olan anketine 170 bin 565 kişi oy kullandı.

Katılımcılar Egolu cevabını verdi

Katılımcıların yüzde 40,9'ı "Egolu" yanıtını verirken, "Taraflı" diyenlerin oranı yüzde 32,4 oldu. "Tarafsız" diyenlerin oranı yüzde 13,4 olurken, "Farklı" diyenlerin oranının da yüzde 13,3 olduğu görüldü.

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