Fatih Portakal kovulduğu iddialarına yanıt verdi

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'de sunduğu Ana Haber programına ara veren Fatih Portakal'ın kovulduğu iddiaları gündeme gelmişti. İddialara ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Portakal,"Yeni bir gün, yeni bir seyir... Selametle yol almaya devam... Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni. Hala başaramadılar... Duymak istediginiz cevap dümen başından gelsin... " sözleriyle paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın herkese. Bugün biraz geç kalktık. Assos'tan çıktık, istikamet belirlemedik. Kovulma falan yok. Sadece tatilimi yapıyorum. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağım"

Yeni bir gün, yeni bir seyir... Selametle yol almaya devam... Bu arada duydum ki, yine birileri kovdurmuş beni. Hala başaramadılar... Duymak istediginiz cevap dümen başından gelsin... ⛵️⚓️ pic.twitter.com/fVNsJCaPwn — fatih portakal (@fatihportakal) June 24, 2020

FATİH PORTAKAL KİMDİR?

Fatih Portakal, 1968 yılında Aydın Nazilli'de doğmuştur. İlkokul ve ortaokulu Nazilli'de okudu ve sonra geldiği İzmir'de okuduğu İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünü 1993 yılında bitirdi.

1993 yılında Üniversiteden mezun olunca hem yabancı dilini geliştirmek hem de yüksek lisans eğitimi yapmak için yurtdışına; Avustralya'da yaşayan bir arkadaşının daveti ile gitti. Ancak eğitim aldığı alanla ilgili iş bulamayınca dünyaca ünlü bir otelin Sidney şubesinde restoran görevlisi olarak işe başladı. 3 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Türkiye'ye döndükten sonra merhum eniştesi Dr. Rıza Arpaz muhabirlik yapması için Star TV'den yine merhum Ufuk Güldemir'e yolladı, cebine de kartvizit sıkıştırırdı, 'hamili yakınımdır' türünden… Ve 1996 yılında İzmir'de stajyer muhabirliğe başladı.

1997 yılının 1 Mayıs'ına kadar maaş almadan 6 ay çalıştı. Ve o zaman Star TV'ye kadrolu eleman oldu. 2004 yılında kanal patron değiştirince işten çıkarıldı. Bir süre sonra da yine doğup büyüdüğü şehirde ajans muhabiri olarak göreve başladı. İzmir Sığacık'da bir balık restoranı açmaya karar verdi ancak, bir müddet sonra da 11 Ağustos 2006 günü Ayşenur Arslan ve Mehmet Ali Birand'ın Kanal D Haber ekibine transfer oldu.

Kısa sürede renkli haber sunuş tarzıyla ismi akılda kalan bir televizyon muhabiri oldu. Haber muhabirliğinin yanında radyo ve televizyonda başka işlerde de çalıştı. 8 ay Best FM'de 'Fatih Portakal'la Konuşan Türkiye' programını hazırlayıp sundu. 2009-2010 yılları arasında Kanal D'de 'Ne yapmalı?' programının sunuculuğunu yaptı. Bu arada CNN Türk'te "Seçim Çadırı ve Sokak TV" adlı 45 dakikalık, stüdyo dışı, canlı yayınları gerçekleştirdi.

2010 yılının ikinci yarısında Fox TV'ye geçti. Fox Tv de sabah haberlerinde Çalar Saat programını sunmaya başladı. daha sonra sabah haberlerini bırakıp aynı kanalda Ana Haberleri sunmaya başladı.

Her cuma gece yarısı 00.30'da başlayan "Fatih Portakal'la Türkiye'nin Trendleri" programını yapmaya başladı.

2013 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 4. sınıflara "Araştırmacı Gazetecilik" dersi vermektedir. Aynı zamanda aynı okulda "Mahalli İdareler" üzerine yüksek lisans yapmaktadır.

"Medya Mektebi" adlı okulda "Haber Sunumunda Tarz" konusunda ders vermektedir.

Fatih Portakal, 27 Eylül 1997 tarihinde Armağan Toper ile evlendi.

Kitapları : Ses"SİZ"