Fatih Portakal: "Orada benim hatam var, kusura bakmayın"

Ana haber sunucusu ve gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarından soru almasına karşın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un toplantı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki basın mensuplarına 'Soru almıyoruz. yanınıza Cumhurbaşkanı gelse bile soru sormuyoruz' dediğini öne sürmüştü. Ünlü Fatih Portakal çark etti.

"ORADA BENİM HATAM VAR"

Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Fatih Portakal ''Cumhurbaşkanı'nın TBMM'de soru almadığını, Fahrettin Altun'un gazetecilere soru sorulmasını istemediğini demiştim. Orada benim hatam var. Kusura bakmayın Fahrettin Bey'' ifadelerini kullandı.